Am Corona-Testzentrum an der A5 bei Neuenburg haben sich am vergangenen Wochenende 8.000 Menschen auf das Virus testen lassen. Der Parkplatz musste wiederholt gesperrt werden.

8.000 Testpersonen von Freitag bis Sonntag - das waren 2.000 mehr als am Wochenende zuvor. Obwohl die Bundeswehr seit Donnerstag (27.08.) die Einsatzkräfte des DRK in Neuenburg unterstützt und eine dritte Registrierungsstelle dadurch geöffnet werden konnte, schafften die Helferinnen und Helfer den Ansturm der Rückreisenden teilweise nicht. Einige wurden vor der Neuenburger Teststelle zum weiterfahren aufgefordert. Nicht alle hätten Verständnis gezeigt, so das DRK Müllheim. Für das kommende Wochenende werden nun noch mehr Menschen erwartet. Seit vergangenen Freitag gibt es nun auch neue Corona-Abstrichstellen in Bad Krozingen und an der Messe Freiburg.