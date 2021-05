per Mail teilen

Endlich wieder essen gehen oder ins Schwimmbad springen! Die dafür nötigen Tests machen allerdings viel Arbeit - sowohl für Gastwirte, als auch für Gäste und Badbesucher.

Für viele Gastronomen kann es jetzt wieder losgehen: Sie dürfen Getestete, Genesene und Geimpfte wieder bewirten - nach monatelanger Pause erst mal eine gute Nachricht. Doch gleichzeitig bedeutet die Wiedereröffnung unter Pandemie-Bedingungen auch einen Mehraufwand für die Gastronomen, die Testzertifikate und Impfnachweise kontrollieren müssen.

Corona-Test-Stress: der schwierige Weg zum Freizeitvergnügen

Gastro-Öffnung: mehr Arbeit, weniger Klarheit

Diesen Mehraufwand spürt auch der Gastronom Michael Meßmer, der Inhaber des Gasthofs "Linde" in Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Dazu komme, dass die behördlichen Vorschriften teils nicht eindeutig formuliert seien.

"Also für diese ganzen Regelungen muss man eigentlich schon fast studiert haben. Wir haben Online-Seminare gemacht, um das überhaupt zu verstehen."

Ab wann gelten welche Regeln? Das ist das Stufensystem!

Klar ist nur: Ein Schnelltest darf höchstens 24 Stunden alt sein. Gerade am Wochenende ist das allerdings in kleineren Gemeinden wie in Löffingen eine echte Herausforderung. Denn: Die Teststation vor Ort hat nur unter der Woche geöffnet.

Hürden auch beim Besuch des Freiburger Strandbades

Diese Schwierigkeiten hat auch Medizinstudentin Eileen Blum in Freiburg beobachtet. Um dort ins Strandbad zu gehen zu dürfen, muss man vorab nicht nur ein Zeitfenster buchen, sondern sich auch ein negatives Testergebnis besorgen. Beides zu koordinieren - und dann noch auf gutes Wetter zu hoffen - eine echte logistische Herausforderung.

Sie helfen im Testzelt vor dem Strandbad: Bianca Moura und Dario Murgia. SWR SWR/AnnikaKeilen

Eileen Blum hat das auf eine Idee gebracht: Mit ihren Mitstudierenden hat sie einfach selbst eine Schnellteststation eröffnet - direkt vor dem Strandbad. Die Tests dort sind kostenlos - für jeden, auch für Nicht-Badegäste. Und: Die Studierenden stehen sieben Tage die Woche von 10 bis 19 Uhr in ihrem weißen Testzelt. Das freut nicht nur die Badbetreiber von der Regio Bäder GmbH.

"Die Leute freuen sich, wenn sie ihr Zertifikat haben und sagen: Super, jetzt kann ich einen Kaffee trinken gehen. Das ist einfach schön."

Die Station vor dem Standbad wird denn auch gut angenommen. Wen wundert's? Für Schwimmbegeisterte ein Planungsschritt weniger im streng durchorganisierten Freizeitvergnügen.