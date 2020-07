Die Corona-Fallzahlen steigen wieder und die Urlaubszeit bereitet dem Robert-Koch-Institut Sorgen. Diskussionen um Corona-Tests an Flughäfen gibt es auch in Baden-Württemberg.

Immer wieder werden die Corona-Risikogebiete angepasst, nun sind die Regionen Katalonien, Navarra und Aragon in Spanien neu dazugekommen. Verpflichtende Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten sind beschlossene Sache. Der Bund zahlt die Tests und das Land muss die Infrastruktur bereit stellen. Viele Baden-Württemberger, vor allem Südbadener, nutzen aber auch Flughäfen in der Schweiz und in Frankreich, um in den Urlaub zu reisen. Ein Überblick über die aktuellen Regeln.

Flughafen Zürich

Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg

Flughafen Straßburg-Entzheim

Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Bodensee-Airport Friedrichshafen

Flughafen Stuttgart



Die Betreiber des grenznahen Schweizer Flughafens Zürich halten sich an Vorgaben des Bundes für die gesamte Schweiz. Wer aus einem Risikoland kommt, muss für zwei Wochen in Quarantäne. Das werde auch stichprobenweise überprüft und bei Verstößen bestraft, versichern die Behörden. Wer will, kann sich nach seiner Landung am Flughafen Zürich für umgerechnet 170 Euro im medizinischen Zentrum testen lassen. Dieses Angebot werde bereits rege genutzt und man sei an der Kapazitätsgrenze, sagt der Leiter des Zentrums. Die Flughafenbetreiber erklären, dass sie auch auf flächendeckende Tests für Passagiere vorbereitet seien. Denn auch in der Schweiz steigen die Infektionszahlen und die Diskussion um eine Testpflicht ist im vollen Gange.

Wie es am binationalen Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg laufen soll, ist noch nicht klar. Besonderes Problem dort ist, dass der Euroairport zur Hälfte zu Frankreich und zur anderen zur Schweiz gehört. Das eine Land schreibt verpflichtende Tests ab Samstag vor, das andere nicht oder zumindest noch nicht – also könnte man schummeln. Denn Fluggäste haben die Wahl, in welchem Sektor sie den Abfertigungsbereich verlassen. Innerhalb des Gebäudes gibt es zudem einen Durchgang, mit dem EU-Bürger ganz einfach die Landesgrenzen überqueren können. Ob es dort Kontrollen geben soll, war bis Freitag noch nicht bekannt. Laut Landratsamt Lörrach gibt es allerdings seit Freitag eine Teststelle am Euroairport. Für deutsche Fluggäste gilt sowieso: Wer aus einem Risikogebiet kommt, muss sich beim Ordnungsamt seiner Gemeinde melden und sich in Quarantäne begeben, wenn sie oder er keinen negativen Test vorweisen kann.

Am Samstag wird am Flughafen Straßburg-Entzheim ein Corona-Testzentrum eingerichtet. Vor Ort wird dann unterschieden, wo die Reisenden herkommen. Flugverbindungen in Länder wie Brasilen, Südafrika, Serbien, Türkei, Israel oder Indien sind eigentlich derzeit noch ausgesetzt. Aber laut Flughafen kann es sein, dass Flieger aus diesen Ländern umgeleitet werden und die Maschinen dann doch in Straßburg landen. Alle Reisenden, die älter als elf Jahre sind, müssen dann im neuen Zentrum getestet werden. Wer sich weigert, dem drohen zwei Wochen Quarantäne auf Anordnung der Behörden. Flieger etwa aus den USA oder den Arabischen Emiraten landen in Straßburg. Dort gilt: Passagiere, die älter als elf Jahre sind, müssen bereits beim Einchecken vor dem Abflug einen Corona-Negativtest vorweisen - und der darf nicht älter als drei Tage sein.

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden beginnen die Corona-Pflichttests für Rückkehrer aus Risikogebieten erst am 8. August. Nach jetzigem Stand der Dinge müssen sich auf dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden Rückkehrer aus Katalonien, Albanien und Bosnien auf Corona testen lassen. Die Teststation wird von der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben und befindet sich im Sicherheitsbereich des Flughafens. Die Passagiere aus Risikogebieten dürfen nach dem Corona-Test in die ohnehin notwendige Quarantäne gehen. Fällt der Test positiv aus, informiert das Gesundsheitsamt die betreffenden Personen. In Karslruhe rechnet man mit durchschnittlich 1.250 Rückkehrern aus Risikogebieten pro Woche.

Am Bodensee-Airport in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ist am Mittwoch kurzfristig eine freiwillige Testmöglichkeit für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten eingerichtet worden. Die Kosten für die Tests übernehmen zunächst die Kassenärztliche Vereinigung und der Bodenseekreis. Das bedeutet, für die Reisenden entstehen keine Kosten. Nordmazedonien wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell als Corona-Risikogebiet gelistet. In Friedrichshafen landen auch Flüge aus Bosnien-Herzegowina, ebenfalls Corona-Risikogebiet. In Friedrichshafen rechnet man mit durchschnittlich 200 Rückkehrern aus Risikogebieten pro Woche.

Am Flughafen Stuttgart gibt es ab Montag ein stationäres Testzentrum. In Stuttgart rechnet man mit durchschnittlich 7.000 Rückkehrern aus Risikogebieten pro Woche.