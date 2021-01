Ohne negativen Corona-Schnelltest und FFP2-Maske sind Besuche in Alten- und Pflegeheimen in Baden-Württemberg aktuell nicht möglich. Seit Montag müssen Pflegeeinrichtungen nun einen Corona-Schnelltest vor Ort anbieten. In Freiburg ist dafür ein Testmobil im Einsatz.

Ein rot-weißer Krankenwagen parkt direkt vor dem Eingang des Hauses Katharina Egg in Freiburg. Ein Notfall? Nein, eine improvisierte Corona-Schnelltest-Station beim Pflegeheim der Heiliggeiststiftung. Statt einer Krankenliege steht darin ein blauer, gepolsterter Patientenstuhl. Eine Rentnerin hat schon Platz genommen, gleich wird ihr ein Stäbchen in die Nase gesteckt: "Für meinen 96-jährigen Vater nehme ich das gerne in Kauf“, sagt sie. Die Dame mit den blonden, schulterlangen Haaren und der beigen Daunenjacke ist froh, dass sie überhaupt zu ihrem Vater darf, wenn auch mit FFP2-Maske und Corona-Schnelltest. Das Besuchsverbot im Frühjahr war für sie, wie sei sagt, eine Katastrophe. Corona-Testmobil entlastet Pflegekräfte Auch Christoph Weiß von der Heiliggeistspitalstiftung hat gespürt, dass damals viele Beziehungen gelitten hatten. Viele Heimbewohnerinnen und -bewohner hätten abgebaut. Das Testmobil hält er für eine gute Lösung. Es sei wichtig, keine Fachkräfte von den Wohnbereichen abzuziehen. Krankenwagen zum Testlabor umgerüstet Um die eigenen Kräfte zu schonen, arbeiten die Einrichtungen der Freiburger Stiftung mit dem privaten Corona-Schnelltest-Anbieter Jürgen Koch-Draheim zusammen. Der hat dafür einen Krankenwagen umgerüstet und testet nun Pflegekräfte und Besucher. Jeder Schnelltest kostet knapp 20 Euro – eine Art Spezial-Freundschaftspreis für die Pflegeeinrichtungen, sagt Koch-Draheim. Für die Angehörigen der Heimbewohner ist der Test kostenlos. Die Rentnerin im Schnelltest-Mobil findet das richtig: "Wenn ich meinen Vater zwei Mal besuche, müsste ich 39.90 Euro zahlen. Das ist dann schon erheblich. Das kann sich nicht jeder leisten.“ Tests für Besuchende kostenlos Die Tests bedeuten für die Pflegeeinrichtungen hohe Ausgaben, zusätzlich zu den Rechnungen für Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel. Elmar Chriske, der stellvertretender Direktor der Heiliggeistspitalstiftung, hofft, dass er nicht auf den Kosten für die Schnelltests sitzenbleibt: "Es ist insgesamt wie mit den gesamten Corona-Mehrausgaben: Wir versuchen, das Geld im Rahmen der Refinanzierung durch die Träger wieder zu bekommen. Uns sind vor allem die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner wichtig. Wir wollen in erster Linie, Menschen zusammenführen. Unterm Strich wird dann die Rechnung zwischen Bund und Trägern geteilt“. Viele Fragen sind noch offen. Aber es gibt auch ein bisschen Gewissheit: alle Testergebnisse sind an diesem Tag negativ. Mit einem grünen Zettel und FFP2-Maske steht einem Besuch im Heim nichts mehr im Weg.