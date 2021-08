per Mail teilen

ARD-Extra, 10.8.2021: Zwei Patientinnen werden in der Corona-Ambulanz der Universitätsklinik Freiburg behandelt. Sie leiden unter Long-Covid, also unter extremer Müdigkeit und Atemnot. Doch eine Therapie gegen diese Krankheit gibt es noch nicht. Mit den Forschungen ist man noch am Anfang.