Die Kleinkunst-Szene hat massive wirtschaftliche Probleme wegen der Corona-Beschränkungen. Viele Künstler können seit Monaten nicht mehr auftreten. Auch Martin Wangler alias Fidelius Waldvogel war davon betroffen.

Schlepper-Kabarett beim Haberjockelshof in Schwärzenbach SWR

Der Schwarzwälder Kabarettist aus Breitnau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat jetzt aus der Not eine Tugend gemacht und tritt einfach im Freien auf. Etwa am Wochenende, in der Gemeinde Schwärzenbach bei Titisee-Neustadt. Waldvogels Programm heißt "Nächste Ausfahrt: Heimat!". Auf einem riesigen Wiesengelände beim Haberjockelshof war "Schlepper-Kabarett" auf Traktoren und Heuballen unter Zeltplanen angesagt.

Endlich wieder ein Auftritt nach langer Coronapause: Auf der Schwarzwälder Wanderbühne wird aus dem Schauspieler und Kabarettisten Martin Wangler der Geschichtenerzähler "Fidelius Waldvogel". Schlepper-Kabarett direkt auf den Wiesen bei den Landwirten in Schwärzenbach bei Titisee. Fidelius erzählt nicht nur, was er so alles erlebt mit seinem Eicher-Schlepper.

"Ich war richtig aufgeregt. Also wenn man sechs Monate Pause hat und dann wieder auf die Bühne steht, da gibt's schon Magen-Grummeln. Aber es ist schön, dass man wieder draußen spielen kann und das genießen wir dann sehr." Martin Wangler, Schauspieler und Kabarettist aus Breitnau

Martin Wangler alias Fidelius Waldvogel mit seiner Schwarzwälder Wanderbühne SWR

Selbst bei schlechtem Wetter wird gespielt, in den nächsten zehn Tagen quer durch den Schwarzwald. Wangler ist als Fidelius Waldvogel mit seinem Freiluft-Programm "Von Daheim Tour 2020" noch bis zum 12. August in ganz Baden-Württemberg unterwegs, beispielsweise am Dienstagabend in Hornberg, am Mittwoch in Rosenfeld bei Geislingen und am Donnerstag in Nordrach. Das will keiner verpassen.