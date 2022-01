Waldmössingen: Eltern boykottieren Schulpflicht wegen Corona-Auflagen

Die Test- und Maskenpflicht an den Schulen ist für fünf Familien in Waldmössingen (Kreis Rottweil) nicht akzeptabel. Sie unterrichten ihre Kinder lieber privat, in der "Corona-Schule".

Die Eltern von fünf Grundschulkindern haben in Schramberg-Waldmössingen (Landkreis Rottweil) eine Art private Corona-Schule gegründet. Damit wollen sie die geltenden Corona-Regeln in der Schule umgehen. Ihre Kinder sollen weder getestet werden noch Maske tragen. Bußgeldbescheide vom Ordnungsamt blieben bislang ohne Wirkung. Video herunterladen (11,9 MB | MP4) Regierungspräsidium hofft auf Einsicht Das Regierungspräsidium (RP) in Freiburg beobachtet als obere Schulaufsichtsbehörde den Fall in Waldmössingen seit einiger Zeit und und hofft noch auf Einsicht der Eltern. "Wenn das Bußgeldverfahren des Ordnungsamts nicht fruchtet, die Eltern sich nicht überzeugen lassen, haben wir als RP die Möglichkeit, ein Zwangsgeldverfahren zu starten." Die Höhe des Zwangsgeldes orientiert sich am Einkommen der Eltern - es kann mehrere tausend Euro betragen. Leistungsnachweise der Kinder vorhanden Weder die Grundschule in Waldmössingen noch das zuständige Schulamt wollen sich zu dem Fall äußern. Es soll Leistungsnachweise der Kinder geben, das bestätigt auch das Regierungspräsidium. Polizeiliche Schulzuführung möglich Sollte weder Ordnungs- noch Zwangsgeld Wirkung zeigen, bliebe den Behörden die polizeiliche Schulzuführung, die Durchsuchung der Wohnung müsste beim Amtsgericht beantragt werden. "[Dann] müssten wir die Kinder im Extremfall aus dem Bett holen, anziehen. Mit zur Schule schleppen, anders kann man das nicht sagen. Dann schauen, dass die Kinder in der Schule bleiben. Aber das ist absolut nicht realistisch." Nochmalige Gespräche mit Eltern Ende Januar Ende Januar soll es nochmal Gespräche zwischen Schulamt und den Eltern geben - in der Hoffnung, dass sich die Erziehungsberechtigten doch noch umstimmen lassen.