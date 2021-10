Zukunft der Corona-Testzentren in Freiburg fraglich

Seit Montag sind die Corona-Schnelltest für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland kostenpflichtig. Auch in Freiburg müssen Menschen mit etwa 20 Euro für einen Test rechnen.

Ungeimpfte brauchen einen Test, wenn sie ins Restaurant gehen möchten oder ins Kino. Selbst zum Studieren an der Uni braucht es einen Test, denn auch hier gilt 3G: geimpft, genesen oder getestet.

Bargeldkasse am Testzentrum

Doch neuerdings steht im Testzentrum am Freiburger Europaplatz eine kleine Bargeld-Kasse. Das war bislang nicht notwendig, denn bis Montag waren die Corona-Schnelltests kostenlos. Ab sofort heißt es aber: Wer sich testen lassen will, muss bezahlen. Ausnahmen gibt’s für Schwangere, Stillende und Minderjährige - für sie bleiben die Tests bis Ende des Jahres kostenlos.

Einige lassen sich jetzt widerwillig impfen

"Ich wähle jetzt aus, wo ich unbedingt hin möchte", sagt eine Frau. Seit sie die Corona-Tests selber zahlen muss, müsse sie eben Abstriche machen. Denn sich alle paar Tage testen lassen, das könne sie sich nicht leisten. Und weiter fügt sie hinzu: "Ich lasse mich nicht unter Druck setzen, ich lasse mich nicht impfen. Es gibt noch keine offizielle Impfpflicht, aber es gehe schon in die Richtung", ist sie überzeugt. Bei anderen zeigen die kostenpflichtigen Tests Wirkung. Wer aufs Ausgehen, Verreisen und Studieren an der Uni nicht verzichten möchte und auch nicht zahlen will, lässt sich doch noch impfen, wenn auch widerwillig, wie beispielsweise diese junge Frau: "Ich finde es blöd. Aber was soll`s? Ich habe mir tatsächlich heute morgen einen Termin für eine Impfung geben lassen."

Nachfrage seit Sommer gesunken

Schon seit dem Sommer wird weniger getestet. Das Aus für kostenlose Tests wird den Trend womöglich noch weiter verschärfen. In Freiburg macht es sich jetzt schon bemerkbar. Bisher gab es noch etwa 25 Testzentren in der Stadt. Immer mehr schließen, denn für viele ist es nicht mehr rentabel.

Testzentren haben nach und nach geschlossen

Alina Kunder vom Testzentrum am Europaplatz befürchtet, dass es ihr auch bald so ergehen könnte: "Wir kriegen bestimmt die Quittung dafür. Die Nachfrage wird geringer, die Testzentren werden schließen."