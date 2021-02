Unter welchen Voraussetzungen können Schüler wieder in die Schulen und Kinder in die Kitas, ohne im großen Stil das Virus zu verbreiten? In dieser Diskussion steht auch, sogenannte Antigen-Schnelltests im Vorfeld einzusetzen. Nur: Wer soll die machen dürfen?

Ein Freiburger Familienunternehmen beschafft zurzeit dem Bundesgesundheitsministerium Millionen von Schnelltests. Diese Corona-Schnelltests liefern zwar rasch ein Ergebnis, sind derzeit aber nicht frei verkäuflich. Sie werden nur an medizinisches Fachpersonal abgegeben. Laut der Apothekenkammer Baden-Württemberg könnte sich dies aber schon bald ändern. Das sagt Sigrun Rich, Leiterin der Abteilung Pharmazie und Wissenschaft in Stuttgart. Wann es zertifizierte Anti-Gen-Schnelltests geben wird, die an Laien verkauft werden können, ist unklar. Thorsten Hammer, Notfallmediziner der Uniklinik Freiburg und Verantwortlicher für das dortige Impfzentrum, ist skeptisch. Er steht solchen frei verkäuflichen Schnelltests kritisch gegenüber. Den derzeit erhältlichen Tests liege zwar eine Gebrauchsanweisung bei, wie man einen Abstrich richtig macht, dennoch könne viel schief gehen. Aus medizinischer Sicht könne dies gar zu fatalen Fehleinschätzungen führen, so Notfallmediziner Thorsten Hammer. So lange es also keinen einfach handhabbaren und frei verkäuflichen Antigen-Schnelltest gibt, Schulen und Kitas aber geöffnet werden sollen, müssten die aktuellen Schnelltests genutzt und von fachlich geschultem Personal ausgeführt werden. Trotzdem sei noch immer nicht geklärt, wer den Abstrich bei Kleinkindern und Jugendlichen vornimmt - und wo das passieren soll. Auf keinen Fall in einem Impfzentrum, beschreibt Thorsten Hammer die aktuelle Lage. Die Diskussion um solche Schnelltests - gar in Laienhand - geht vorerst weiter.