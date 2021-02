Die Stadt Kehl hat ein Corona-Schnelltest-Zentrum eröffnet. Wer in Kehl lebt oder arbeitet, kann sich in der Stadthalle von nun an kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Das Angebot in Kehl (Landkreis Ortenau) gilt auch für Grenzgänger. Geschulte Mitarbeiter der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes nehmen montags, donnerstags und samstags die Antigen-Schnelltests vor. Die Testergebnisse sind nur wenige Minuten später da. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Viel Test-Bedarf erwartet Die Stadt Kehl finanziert das Schnelltest-Zentrum aus eigenen Mitteln. Angesichts der Virus-Mutationen und der schrittweisen Öffnung der Kitas und Schulen ab dem kommenden Montag, werde der Bedarf an Corona-Schnelltests sprunghaft zunehmen, prognostiziert Kehls Oberbürgermeister Toni Vetrano.