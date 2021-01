Neben Klopapier ist derzeit Mehl heiß begehrt. Plötzlich wollen alle backen, obwohl die Bäckereien weiterhin offen sind. Auch die Mühlen in Südbaden spüren den Run auf das Mehl.

In der Tantenmühle in Malsburg-Marzell etwa herrscht zurzeit Hochbetrieb. Getreide mahlen, Mehl abfüllen, verkaufen, nachbestellen - der Mehlverkauf boomt. Los ging es vor rund zwei Wochen, als die ersten Hamsterkäufe einsetzten, erzählt Müllerin Roswitha Vollbrecht-Osswald: "Das war schon eine extreme Situation, ständig hat das Telefon geklingelt." Sie sei so sehr damit beschäftigt gewesen, Mehl abzufüllen, dass sie im Stress fast die Bestellungen bei den Lieferanten vergessen hätte, denn "die brauchen auch länger, überall", sagt sie und merkt an: "Also es war schon eine außergewöhnliche Belastung."

Die Müllerin kam kaum mehr nach, Mehl abzufüllen. Familie und Freunde sprangen ein: "Meine Kinder habe ich mit eingespannt, die haben beim Mehl abpacken helfen müssen. Und auch viele Leute aus dem Dorf haben zu mir gesagt: Wenn du Hilfe benötigst, wir helfen dir!"

Mehl abpacken: Dorfbewohner bieten Hilfe an

Auch die Birlin-Mühle in Rheinfelden-Degerfelden kann sich vor Bestellungen kaum mehr retten. Geschäftsführer Peter Birlin hat sowas noch nie erlebt: "Wir haben Lebensmittelmärkte, die wir hier in der Region beliefern. Die bestellen normalerweise kartonweise, mittlerweile aber ganze Paletten!" In etwa sei das die drei- bis vierfache Menge von dem, was sie normalerweise bestellt hätten, sagt der Müller.

Kunden wollen Brotmehl und Brotbackmischungen

Und auch in seinem eigenen Mühlenladen hat sich der Umsatz verdreifacht, so Peter Birlin. Beim normalen Haushaltsmehl sei an manchen Tagen fast das Zehnfache verkauft worden: "Ein Großteil der Leute kauft tatsächlich Mehl zum Brot backen und Brotbackmischungen." Kunden, die normalerweise immer nur mit dem hellen Mehl gebacken haben, hätten nun auch dunkle Mehle gekauft. Für ihn und seine Mühle sei der März der bisher stärkste Monat gewesen.

Umsatz stark angestiegen - auch an Backtipps

Das Kuriose dabei: Die meisten Kunden haben bislang in ihrem Leben noch nie ein Brot gebacken. Davon berichtet auch die Malsburger Müllerin Roswitha Vollbrecht-Osswald. Sie musste während des ganzen Trubels auch noch Backtipps geben, was sie überforderte: "Jeder wollte Erklärungen haben, wie er überhaupt sein Brot backen muss und so mussten wir jedem Kunden antworten, das war anstrengend."

"Es ist genug Getreide da. Es gibt keine Engpässe." Roswitha Vollbrecht-Osswald, Müllerin in Malsburg

Frisch gemahlenes Mehl aus der Region stark gefragt

Inzwischen hat sich die Lage zwar etwas entspannt, aber Mehl ist weiterhin sehr begehrt, vor allem das frisch gemahlene aus der Region. Um die hohe Nachfrage zu befriedigen, hat die Malsburger Müllerin vorübergehend ihr Angebot verkleinert. Bei ihr gibt es derzeit nur noch eine Sorte Mehl: "Ich mahle jetzt nur noch ein 550 Weizenmehl - das ist ein Mehl, mit dem kann man alles machen. Kuchen backen oder Brot kneten, das ist ein Allroundermehl." Und sie versichert: "Es ist genügend Getreide auf dem Markt, es muss nur gemahlen und abgefüllt werden. Es ist genug da, es gibt keinerlei Engpässe."