Wegen der massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen geht Frankreich ab Freitag in einen neuen Lockdown. Auch in der Schweiz wurden die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft.

Frankreich verhängt strengen Lockdown

Wegen der massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen hat Frankreichs Präsident Macron gestern Abend einen neuen Lockdown angekündigt. Die Ausgangsbeschränkungen gelten vorerst bis zum 1. Dezember. Schon am Freitag bleiben Restaurants, Veranstaltungsräume und sämtliche Geschäfte, die nicht lebensnotwendige Produkte verkaufen, geschlossen. Um auf die Straße zu gehen werden die Bürgerinnen und Bürger wieder Bescheinigungen ausfüllen müssen, dass sie einen triftigen Grund dafür haben, kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Abend in einer Fernsehansprache an.

Grenzen zu Deutschland bleiben geöffnet

Allerdings sollen Französinnen und Franzosen ihre Regionen nicht verlassen dürfen. Die Maßnahmen erinnern an den harten Lockdown, der bereits im Frühjahr in Frankreich verhängt worden war. Doch es gibt auch Unterschiede. So bleiben sämtliche Schulen bei verschärften Hygieneregeln geöffnet. Öffentliche Verwaltung, Industrie und weitere Wirtschaftszweige sollen weitgehend in Betrieb bleiben, um einen weiteren Absturz der Wirtschaft zu verhindern.

Verschärfte Regelungen in der Schweiz

In der Schweiz werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie von Mitternacht an verschärft. Die Kantone können bei Bedarf die Vorgaben verschärfen. Das hat der schweizerische Bundesrat veröffentlicht. Diskotheken und Tanzlokale werden in der Schweiz geschlossen. Restaurants und Bars dürfen noch bis 23 Uhr geöffnet sein.

Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen werden verboten und im privaten Umfeld dürfen maximal zehn Menschen zusammenkommen. Sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten werden auf 15 Personen beschränkt. Außerdem wird die Maskenpflicht ausgeweitet. Auf Messen und Märkten sowie in Fußgängerzonen, in denen der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann, müssen die Menschen künftig Masken tragen.

Schweiz hebt Corona-Einreisebeschränkungen für fast alle Länder auf

Von Donnerstag an hebt die Schweiz die Corona-Einreisebeschränkungen für fast alle Länder auf. Als Risikogebiete gelten nur noch Länder, in denen die Coronazahlen schlechter sind als in der Schweiz. Dies sind nur noch Andorra, Armenien, Belgien und Tschechien, sowie Teile Frankreichs. Dazu zählt etwa der Großraum Paris, nicht aber das Elsass.

Die sogenannte 14-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, an der sich die Eidgenossenschaft orientiert, liegt mit 760 Corona-Neuinfektionen in der Schweiz höher als in den meisten anderen Ländern. Risikogebiete sind aus Schweizer Sicht folglich Länder mit einem noch höheren Wert an Neuinfektionen. Eine Einladung für deutsche Urlauber sind die gelockerten Einreisebeschränkungen der Schweiz trotzdem nicht. Denn wer länger als 48 Stunden in einem Risikogebiet war, muss nach der Rückkehr in Deutschland in Quarantäne.