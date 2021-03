per Mail teilen

In der Schweiz dürfen seit Montag nicht nur die Gärtnereien, sondern auch die Geschäfte wieder öffnen. Die Gastronomie aber bleibt – wie auch in Deutschland - vorerst zu. Das sorgt für Ärger.

Essen und Trinken auf der Restaurant-Terrasse im Skigebiet: Mehrere innerschweizer Kantone haben sich bislang über das Bewirtungsverbot hinweggesetzt. Dabei ist Regelung klar - Restaurants und Bars bleiben in der Schweiz geschlossen. Dabei sind die Gastronomen, wie etwa am Bodensee überzeugt, dass es im Restaurant sicherer ist als draußen. Urs Martin, Regierungsrat Thurgau: "Aus Sicht der Thurgauer Regierung ist zielführender, wenn in Restaurants mit Schutzkonzepten, Vierer-Tischen, im geordneten Setting serviert wird, als wenn alle take-away machen und sich nachher im ungeordneten Setting treffen und anstecken."

Die Befürchtung des Regierungsrats Martin aus dem Thurgau scheint nicht ganz unrealistisch, blickt man ins Elsass nach Straßburg. Den Aperitif lässt sich der Franzose nicht nehmen. Alkohol darf durchs Fenster ausgeschenkt werden. Hygieneregeln verlieren da an Bedeutung, bestätigen Kunden auf Befragung.

Alkohol ausschenken für draußen – das ist und bleibt in Freiburg verboten. Es wird kontrolliert. Gastronomen und Händler warten sehnlichst auf eine Öffnungsperspektive. Den Blick über die Grenze zu den Nachbarn, wo alles etwas lockerer gehandhabt wird, richtet Philipp Frese, Präsident Handelsverband Südbaden: "Ja, neidisch und ärgerlich. Denn wir sind eine Wirtschaftsregion mit Schweiz und Frankreich. Wir können nicht verstehen, dass wir seit über acht Wochen unsere Läden geschlossen halten müssen. Und obwohl die Inzidenzen in der Schweiz und in Frankreich gewiss nicht besser sind, darf man da aufmachen!"

Wann denn nun auch auf deutscher Seite solche Lockerungen kommen wie bei den Nachbarn, darüber werden die Ministerpräsidenten in dieser Woche mit der Bundeskanzlerin diskutieren.