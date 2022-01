Hunderte demonstrieren auch gegen "Spaziergänge"

Auch in Südbaden sind am Montagabend Menschen für und gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. In Offenburg formierte sich auch Protest gegen den Protest.

In Offenburg haben sich den als "Spaziergängern" getarnten Gegnern der Corona-Maßnahmen am Montag erstmals rund 450 Menschen entgegengestellt. Sie bildeten am Offenburger Rathaus mithilfe von Schals und Flatterband eine lange Menschenkette.

"Die große Mehrheit der Menschen ärgert sich darüber, dass eine kleine, laute Minderheit meint, sie muss sich nicht an Spielregeln halten."

Die SPD hatte diese Gegendemonstration initiiert und offiziell angemeldet. Am nicht angemeldeten "Spaziergang" der Corona-Maßnahmen-Gegner beteiligten sich in Offenburg nach Polizeischätzungen 750 Menschen.

Gegendemonstration auch in Villingen-Schwenningen

Proteste gegen die Corona-Politik gab es auch in anderen Städten in Südbaden. In Villingen-Schwenningen zählte die Polizei 800 Teilnehmer - 200 weniger als vergangene Woche. Etwa 40 Personen hielten auf dem Villinger Münsterplatz eine Mahnwache als Gegendemonstration ab, initiiert wurde die angemeldete Protestaktion von der Gruppe "Omas gegen Rechts".

Polizei löst sogenannten Spaziergang in Schopfheim auf

Gegner der Corona-Maßnahmen protestieren bei "Spaziergang" in Schopfheim SWR Katharina Seeburger

Die Polizei war mit einem Großaufgebot in Schopfheim (Kreis Lörrach) im Einsatz, weil sich dort in der vorherigen Woche nach Angaben der Polizei mehr als 1.000 Teilnehmer zu unangemeldetem Protest gegen die Corona-Maßnahmen getroffen hatten. Diesen Montag zählte die Polizei etwa 250 bis 300.

Die Polizei löste die Versammlung in Schopfheim auf, nachdem sich auf ihre mehrfache Durchsage hin kein Versammlungsleiter zu erkennen gegeben hatte und auch die Hygienevorschriften teilweise nicht eingehalten worden waren. Wer der Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nachkam, erhielt demnach einen Platzverweis. Die Polizei stellte vereinzelt auch Straftaten fest. So wurde auf Demonstrationsteilnehmer eine Flasche geworfen, aber glücklicherweise niemand verletzt.

Proteste beschäftigen Polizei - Platzverweise in Freiburg

Allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg hatten die Einsatzkräfte an 35 Orten mit solchen "Spaziergängen" zu tun. In Waldshut-Tiengen nahmen laut Polizei in der Spitze 450 Personen teil, in Müllheim 350, in Kirchzarten 310, in Lörrach 300, Waldkirch 200, Bad Säckingen, Endingen und Emmendingen jeweils etwa 100 Teilnehmer. Nur wenige waren angemeldet, wie beispielsweise in Elzach, Müllheim oder Kirchzarten. Laut Polizei verliefen die Versammlungen weitestgehend friedlich.

In Freiburg hatte die Stadt zuvor eine Allgemeinverfügung erlassen, welche untersagt, unangemeldet Versammlungen abzuhalten und an ihnen teilzunehmen. Eine Gruppe von 25 Personen musste sich daher auf dem Freiburger Rathausplatz einer polizeilichen Identitätsfeststellung unterziehen. Es folgten Platzverweise und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Teilnahme an einer verbotenen Versammlung.