Menschen in der Region gehen unterschiedlich mit der Coronakrise um. Viele bleiben zu Hause, isolieren sich - andere treffen sich in größeren Gruppen und feiern Partys. Wie geht die Polizei damit um?

Die Anordnungen der Regierung und Empfehlungen der Virologen sind eindeutig: Alle sollen Abstand halten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Manche Menschen halten sich daran, schotten sich ab, gehen höchstens in Zweier- oder Dreiergruppen spazieren. Andere nutzen das Frühlingswetter für Grillfeste auf abgesperrten Spielplätzen. Am Mittwoch haben Beamte in Emmendingen mehrere dieser Partys aufgelöst. Der Freiburger Polizeisprecher Jerry Clark erklärt im Interview, wie die Polizei mit dem Verhalten der Jugendlichen umgeht (ganzes Gespräch im Audio).

Teils Einsicht, teils nicht

Auf die Frage, welches Bild sich den Beamten bot, antwortet Clark: "Die Kollegen mussten auf Spielplätze und Grillplätze fahren und dort Gruppen junger Menschen ansprechen und sie dazu bewegen, ihre Party aufzulösen, den Müll wegzuräumen und wieder nach Hause zu gehen. Manche sind auch weggerannt, als die Polizei kam. Da war wohl doch ein wenig Einsicht vorhanden, aber teilweise haben wir auch Gespräche geführt, da war nicht viel Einsicht zu erkennen."

Dauer 2:54 min Interview über Partys zu Corona-Zeiten

Persönliche Sicht des Polizeisprechers

"Für uns ist es natürlich auch eine ungewohnte Situation und als Privatleute versuchen wir natürlich auch die ganzen Empfehlungen zu befolgen, Sozialkontakte einzuschränken. Auch wir sind ganz froh, wenn wir mit unseren Streifenwagen nicht zu Personengruppen fahren müssen, vor allem wenn es sich um Einsätze handelt, die jetzt komplett unnötig sind. Wir würden die Polizei gerne vorhalten für Anlässe, wo wir dringend gebraucht werden und nicht für irgendwelche Partys, wenn Menschen den Ernst der Lage wohl nicht erkannt haben. Es bleibt natürlich ein mulmiges Gefühl, das ist ganz klar und ich denke, das ist auch meine persönliche Meinung, jeder Einzelne muss seinen Beitrag dazu leisten, diese Infektionsgefahr zu minimieren", so Clark.

Empfehlung an Bürger*innen, die solche Partys beobachten

Jerry Clark rät: "Schreiten Sie nicht selbst ein, gehen Sie nicht auf Personengruppen zu und versuchen das zu regeln. Das ist Aufgabe der Polizei und wir können das auch ganz gut bewerten, welche Aktionen derzeit noch zu akzeptieren sind und wo gegen Vorschriften verstoßen wird. Also rufen Sie die Polizei an, dafür sind wir da und wir kümmern uns um die Angelegenheit."