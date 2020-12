per Mail teilen

Wie kann man Kindern Corona erklären? Zum Beispiel mit einem Kinderbuch. Annegret Freudig hat mit "Risu und der gemeine Schnupfen" eine Geschichte geschrieben, die alles erklärt.

Die Kinder lauschen gespannt Annegret Freudigs Geschichte. Sie liest gerade aus ihrem neu erschienen Kinderbuch vor "Risu und der gemeine Schnupfen". Die sieben- und achtjährigen Kinder sitzen im Kreis um sie herum - sie haben es sich draußen, in Berau, einem Ortsteil von Ühlingen-Birkendorf (Kreis Waldshut), unter einem Baum gemütlich gemacht.

Der kleine Wichtel Risu ist die Hauptfigur im Kinderbuch und soll den Kindern ein Vorbild sein, sagt Autorin und Lehrerin Annegret Freudig. "Kinder finden Risu so toll, weil er ihnen diese seltsame Situation gerade ja auch erklärt und ihnen aber auch zeigt: Hey, wenn ihr zusammenhaltet und wenn ihr euch an die Regeln haltet, wenn ihr mit Verantwortung übernehmt, mutig seid, dann könnt ihr mithelfen, was dagegen zu tun."

Risu hilft beim Basteln vom Mund-Nasen-Masken

Und so hilft Risu beim Basteln von Mund-Nasen-Masken, beim Konstruieren neuer Spiele auf Abstand und vielem mehr. Trotz ernster Thematik - die Kinder mögen Freudigs Buch. Ihnen gefällt die Hoffnung, weil die Wichtel eine Medizin gegen den gemeinen Schnupfen entwickelt haben, sodass am Ende wieder alles ganz normal ist.