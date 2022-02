Neue Freiheit löst Skepsis in Straßburg aus

Trotz enormer Corona-Infektionszahlen schlägt Frankreich einen Kurs hin zu mehr Normalität ein. Bei Pflegepersonal und Veranstaltern in Straßburg stößt das auf Skepsis.

Seit Mittwoch gelten auf der französischen Rheinseite im Dreiländereck nun wieder neue Corona-Regeln, eine Reihe von Lockerungen traten in Kraft. So entfällt etwa die Maskenpflicht im Freien, also auch in der Straßburger Innenstadt. Und das, obwohl die Inzidenzwerte im Elsass weiter über 3.000 liegen. Dabei fühlen sich längst nicht alle Bürgerinnen und Bürger wohl. Etliche sind auch in der Europastadt weiter mit Maske im Freien unterwegs.

Straßburger Unikliniken weiterhin nur vorsichtig optimistisch

"Das Schlimmste liegt hinter uns," hatte Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Veran in einem Interview im Fernsehsender BFMTV gesagt, auf den Intensivstationen habe man den Höhepunkt der aktuellen Welle überschritten. In den Straßburger Unikliniken sieht man solche Ansagen kritisch. Sprecherin Claudia Siegwald sagte: "Im Straßburger Krankenhaus bleiben wir sehr vorsichtig mit den offiziellen Öffnungsmaßnahmen. Die Welle scheint sich zurück zu ziehen, aber immerhin ist sie noch da." Aktuell hat die Klinik laut der Sprecherin noch 176 Covid-Patienten, 18 von ihnen auf Intensivstationen.

Weitere Lockerungen auch bei Veranstaltungen

Lockerungen gibt es auch für Kultureinrichtungen und Veranstaltungshallen: Hier entfallen seit dem 2. Februar 2022 die Obergrenzen für Besucherinnen und Besucher. Also können die Veranstalter in ihren Sälen jetzt wieder alle Sitzplätze belegen. Aber die Situation bleibt schwierig, sagt Sylvie Chauchoy, Chefin der Straßburger Veranstaltungshalle Zénith: "Es gibt weiter Ängste, in die Konzerte zu gehen. Wir sind stigmatisiert als Orte der Ansteckung." Ab dem 16. Februar sind im Zénith zwar auch wieder Stehkonzerte mit bis zu 12.000 Menschen möglich. Aber, ob so viele kommen, ist fraglich. Sicher ist, dass es finanzielle Hilfen nicht mehr geben wird.