Nach wiederholten Beschwerden aus der Bevölkerung wegen Nichteinhaltung der Corona-Regeln setzt die Stadt Villingen-Schwenningen zur Kontrolle in Gaststätten jetzt auch Zivilpersonen ein.

Erst Zettel ausfüllen lassen, dann den Kunden bedienen - so ist die Corona-Regel. Wer das nicht konsequent macht, der muss mit 750 Euro Bußgeld rechnen. Nur einmal sagt ein Eiscafé-Betreiber in Villingen-Schwenningen, musste er für einen fehlenden Zettel eines Kunden bezahlen.

Die Zettel und Anwesenheitslisten sollen künftig verstärkt in Villingen-Schwenningen kontrolliert werden - von städtischen Mitarbeitern in Zivil, sagt Madlen Falke von der Stadtverwaltung: "Dann wissen die, sie müssen eben darauf schauen: Wird die Liste ausgehändigt oder nicht. Das kann jeder überprüfen, auch wenn er nicht tief in der Corona Materie drin ist."

Viele Gastronomen finden das gut, denn von den über 300 Betrieben in Villingen-Schwenningen hätte sich in der Vergangenheit der ein oder andere nicht an die Corona-Regeln gehalten, so Kaffeehaus-Betreiber Klaus Fehrenbach: "Also ich finde es sehr gut, weil damit auch diese schwarzen Schafe aufgedeckt werden. Die Kontrollen sind schärfer und für uns wie für alle, die es richtig machen, ist das natürlich positiv."

Und die Stadt Villingen-Schwenningen spricht nicht nur Bußgelder aus. Eine Gaststätte wurde wegen Nichteinhaltung der Corona-Regeln schon geschlossen.