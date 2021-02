Die 7-Tage-Inzidenz ist in drei Landkreisen in Südbaden am Wochenende unter die 35-Marke gefallen. Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis Emmendingen einen Wert von 24, für den Kreis Breisgau-Hochschwarzwald einen Wert von 34. Im Stadtkreis Freiburg liegt die 7-Tage-Inzidenz ebenfalls bei 34. Am höchsten ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen im Kreis Waldshut mit einem Wert von 54.