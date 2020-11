per Mail teilen

In Pfaffenweiler (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben sich die Menschen am Sankt Martinstag von Aktionen während des Lockdowns im Frühjahr inspirieren lassen. Sie haben kurzerhand ein dezentrales Martinssingen organisiert.

Aktionen aus dem Frühjahrs-Lockdown sind offenbar ansteckend: Damals haben Menschen in Italien und Spanien auf ihren Balkonen und aus Fenstern ihrer Wohnungen gesungen – allein und am Ende doch gemeinsam. Diese Bilder haben sich die Familien in Pfaffenweiler zum Vorbild genommen und – statt des sonst üblichen Martinsumzugs – kurzerhand ein dezentrales Martinssingen auf die Beine gestellt.

Am Mittwochabend waren zu Ehren des Heiligen Martin im ganzen Dorf die bekannten und beliebten Martinslieder zu hören, vorgetragen von Groß und Klein. Organisiert wurde das diesjährige Martinssingen unter Corona-Bedingungen von der örtlichen katholischen Kirchengemeinde. Rund 150 Menschen haben daran teilgenommen.