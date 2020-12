Corona-Impfzentrum in der Messe Freiburg ist startklar

In der Messe Freiburg ist eines der acht Zentralen Impfzentren (ZIZ), die das Land Baden-Württemberg plant, bereit für den Beginn der Impfungen. Am Mittwoch wurde es startklar vorgestellt.

Auf 60.000 Quadratmetern sind in den Freiburger Messe-Hallen Registrierungs- und Wartebereiche sowie 20 Impfboxen eingerichtet worden. Sobald ein Impfstoff verfügbar ist, können hier täglich rund 1.500 Menschen nach Beratungsgesprächen durch ärztliches Personal der Uni-Klinik geimpft werden. Das Impfzentrum soll montags bis samstags von 8 bis 17 Uhr geöffnet sein. Offizieller Start ist für den 14. Dezember geplant.

Priorität bei den Impfungen haben ältere Menschen und Beschäftigte von Gesundheitswesen und Daseinsfürsorge. Die Verweildauer im Impfzentrum soll 45 Minuten betragen. Nach der Impfung bleiben die Menschen noch 15 Minuten unter medizinische Beobachtung im Ruhebereich. Aus Sicherheitsgründen werden die Kühlschränke für den Impfstoff nicht auf dem Messegelände gelagert.

Am Impfzentrum Offenburg wird noch gearbeitet

Feuerwehrleute sind dabei, Stellwand für Stellwand aufzubauen. In den sogenannten Impfstraßen entsteht so Kabine für Kabine, hier sollen die Menschen dann den Impfstoff gespritzt bekommen. Aufgebaut wird das Zentrale Impfzentrum in der Eishalle, die ja derzeit nicht genutzt werden kann. Über 6.000 Quadratmeter stehen hier zur Verfügung. Im Offenburger Impfzentrum sollen künftig pro Tag 3.000 Menschen geimpft werden. Die kommen dann nicht nur aus dem Ortenaukreis, sondern auch aus den Nachbarkreisen wie Bühl und dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Suche nach medizinischem Personal hierfür läuft derzeit auf Hochtouren.

Impfzentrum in Villingen-Schwenningen nachdrücklich gefordert

Dass es außer in Freiburg und Offenburg kein weiteres Impfzentrum in Südbaden gibt, das kritisiert Karl Rombach, der CDU-Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis Villingen-Schwenningen. Im SWR sagte er am Mittwoch: "Freiburg und Offenburg liegen im Westen des Regierungsbezirks Freiburg. Ihnen gegenüber findet der östliche Teil - also die Bereiche Villingen-Schwenningen, Rottweil, Tuttlingen und Konstanz - so gut wie keine Beachtung."