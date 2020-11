Corona-Impfzentren in Offenburg und Freiburg geplant

Impfstrategie in der Pandemie

Impfstrategie in der Pandemie Corona-Impfzentren in Offenburg und Freiburg geplant

In Freiburg und Offenburg sind laut Baden-Württembergs Sozialminister Lucha Corona-Impfzentren geplant - das Land will zwei in jedem der vier Regierungsbezirke errichten.