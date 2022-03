Große Nachfrage beim Impfaktionstag in Weil am Rhein

Das mobile Team des Kreisimpfzentrums Lörrach ist nach Weil am Rhein ausgerückt. Im Stadtteil Friedlingen, der als sozialer Brennpunkt gilt, gibt es einen Impfaktionstag. Keine leichte Aufgabe.

Anna Krysmanski sitzt vor einem Laptop. Sie fragt die Menschen, ob sie Erkältungssymptome haben, schon an Covid-19 erkrankt sind und ob sie bei früheren Impfungen Nebenwirkungen hatten. Sonst arbeitet sie im Kreisimpfzentrum, an diesem Tag ist sie im Eingangsbereich der Rheinschule in Friedlingen (Kreis Lörrach). Denn die ist für einen Tag ein kleines Impfzentrum. In Friedlingen haben etwa 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Das ist eine Herausforderung sagt Anna Krysmanski: "Es sind viele Leute, die zum Beispiel kein Deutsch sprechen. Irgendwie konnten wir uns da schon verständigen. Mit Händen und Füßen hat‘s noch immer geklappt."

Aufklärungsarbeit nötig

Damit so viele Menschen das Angebot wahrnehmen, ist Vorarbeit nötig. Es reicht nicht, einfach ein mobiles Impfteam irgendwohin zu schicken. Die Verständigung ist die größte Barriere, das weiß auch Nilufar Hamidi. Sie ist Lehrerin an der Rheinschule und engagiert sich im Stadtteilverein in Friedlingen. Weil viele Menschen dort nicht so gut Deutsch sprechen, verstehen sie nicht, warum die Impfung so wichtig ist. Es herrscht auch Angst, weil falsche Informationen im Umlauf sind. Sie erklärt den Menschen, was ihnen die Impfung bringt: "Sie können viele Restaurants besuchen, einkaufen gehen, in Urlaub und andere Sachen. Sie schützen ihren Körper und die anderen. Das ist ganz wichtig."

Gut organisiert

Menschen in jedem Alter sind an diesem Sonntag in die Rheinschule gekommen. Die Organisation vor Ort hat Daniel Dröschel fest im Griff, der Leiter des Lörracher Kreisimpfzentrums. Er freut sich, dass das Interesse groß ist.

"Alle in dem Stadtteil sollen eine Möglichkeit bekommen. Auch alle, die in solchen Settings sind wie Wohnungslosenhilfe, dass die auch hier angesprochen werden."

Wer in die Rheinschule kommt, braucht keinen zweiten Impftermin. Das Kreisimpfzentrum Lörrach und die Stadt Weil am Rhein haben den Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson beschafft. Den hat gerade auch der 18-jährige Rasim Medovic bekommen. Er sitzt mit seinen Eltern noch eine Viertelstunde im Wartebereich, wie es nach einer Impfung üblich ist.

Geimpft wird im Klassenzimmer, alle sitzen auf Schulstühlen. Ein ungewöhnlicher Ort, aber gerade in der Ferienzeit praktisch. Zwei Wochen Vorarbeit, dann stand das Konzept. Die Impfaktion läuft von 9 bis 18 Uhr. Im Schnitt dauert es zehn Minuten, bis zwölf Menschen geimpft sind.

Andere Gemeinden auch interessiert

Weitere Einsätze für Daniel Dröschel und sein Team sind in Planung. Anfragen kamen schon aus Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden und Zell im Wiesental.