Leichter leben in schweren Zeiten durch Zusammenhalt: Damit Gastronomen im Schwarzwald-Baar-Kreis im Teil-Lockdown nicht zu sehr unter mangelnden Aufträgen leiden, setzt ein Pflegeheim in Villingen-Schwenningen eine solidarische Idee um.

Einfach mal einen Tag in der Woche ein regionales Restaurant unterstützen und das Essen von dort kommen lassen - so die Idee im Pflegeheim "Parkresidenz" in Villingen-Schwenningen - und siehe da: Die Nachfrage ist groß. Nach dem Aufruf in einer Zeitung meldeten sich ein Dutzend Restaurants bei dem Pflegeheim.

Cathrin Beese will, dass es den Menschen gut geht. Sie arbeitet im Pflegeheim Parkresidenz in Villingen-Schwenningen und liebt ihren Job. Die Bewohner des Hauses liegen ihr am Herzen, aber nicht nur denen gilt ihr Mitgefühl in Corona-Zeiten: Sie und ihre Mutter hatten die Idee, die lokale Gastronomie zu unterstützen.

"Unsere Bewohner haben Hunger. Wir haben 90 Bewohner hier im Haus. Die hauseigene Küche muss nicht jeden Tag kochen. So dass wir jetzt halt Essen von außen liefern lassen." Cathrin Beese, Pflegedienstleiterin, Parkresidenz Villingen-Schwenningen

Bislang haben zwölf Restaurants auf die Zeitungsanzeige geantwortet. Die erste Reaktion kam vom Gasthaus Wildpark. Diesmal gibt es Spätzle und Putengeschnetzeltes bei Gastwirtin Bianca Wälde. Alles frisch zubereitet versteht sich. Ehrensache: Bei so viel Solidarität, soll es auch schmecken.

"So hat man wieder einen Lichtblick: Man freut sich den Bewohnern was Gutes zu tun, man freut sich, dass wir Arbeit haben. Und deswegen finde ich die Idee von Frau Beese spitze." Bianca Wälde, Gastwirtin, Wirtshaus Wildpark Villingen-Schwenningen

Käsesuppe als Vorspeise, Hauptspeise und Dessert folgen später. Nach drei Wochen im erneuten Lockdown wird die Situation in der Gastronomie immer dramatischer. Viele Wirte halten sich nur mit Mühe über Wasser. Umso schöner ist der Augenblick mittags, kurz vor Zwölf in der Parkresidenz. Die 90 Essen, die Bianca Wälde anliefert, entsprechen zwar nicht ihrem üblichen Tagesumsatz, aber sie geben ihr zumindest das Gefühl, gebraucht zu werden und nicht allein zu sein.

Und ein Lob an die Küche gibt es außerdem. "Gute Suppe, ganz toll", lautet daher das allgemeine Urteil. Nicht nur der Geschmack erhält gute Noten von den Seniorinnen und Senioren, auch die Idee ihrer Pflegeleiterin: "Grad in der heutigen Zeit kann man einander auch unterstützen", sagt etwa Elisabeth Joos und Gertrud Maier ergänzt anerkennend: "Ich habs Kochen gelernt und ich weiß, was das für eine Arbeit ist."

"Ich hab' einen super guten Eindruck - also ich bin total begeistert, die Menschen sind glücklich überrascht. Es kommen ganz viele Nachfragen und es schmeckt, das ist die Hauptsache." Bianca Wälde, Parkresidenz Villingen-Schwenningen

So einfach geht Solidarität - nicht nur in schweren Zeiten. Essen aus verschiedenen Gasthäusern wird es für die Seniorinnen und Senioren in der Parkresidenz Villingen-Schwenningen künftig jeden Donnerstag geben.