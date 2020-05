per Mail teilen

Vanessa Braunstedter ist Krankenpflegerin und Fotografin in Muhouse. Seit mehreren Wochen dokumentiert sie die Corona-Krise innerhalb ihres Krankenhauses.

Entstanden sind beeindruckende Zeitdokumente mitten aus dem Epizentrum der Krise im Osten Frankreichs nahe der Grenze zur Schweiz und zu Deutschland.

Dauer 1:42 min Corona-Fotografin Vanessa Braunstedter Ein Beitrag von Stéphan Gaudry von France 3

Als die Epidemie begann, hat Vanessa Braunstedter ihre Krankenschwesternkleidung abgelegt, um ihre Kollegen im Bild festzuhalten: All die anonymen Helden, versteckt hinter Nasen-Mund-Masken und Kitteln.

"Ich wollte nicht das Sensationelle, wie es häufig zu sehen war. Ich wollte etwas sehr viel Menschlicheres aufzeigen." Vanessa Braunstedter, Krankenschwester und Fotografin

Überall dort, wo Pflegekräfte der Mulhouser Krankenhäuser im Einsatz sind und wo ihr Alltag auf dramatische Weise durch Covid-19 erschüttert wurde, dort war Vanessa. Ihre Fotos sind alle in schwarz-weiß, um die Unterschiede der einzelnen Abteilungen zu verwischen. "Man kann Pflegerin in der Notaufnahme, in der Reanimation oder im Altenheim sein, für mich ist es das Gleiche. Es geht einzig und allein darum, sich um die Menschen zu kümmern", sagt Vanessa Braunstedter.

Moment des gemeinsamen Anpackens in der Notaufnahme SWR

Nach der Krise werden ihre Fotos hoffentlich in einer Ausstellung oder einem Buch zu sehen sein, damit diese gefühlvollen Dokumente von möglichst vielen Menschen gesehen werden können.