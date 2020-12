per Mail teilen

Die Tage sind lang, es wird früh dunkel, auch in Nicht-Corona-Zeiten sind dies für viele trübe Stunden. Und jetzt auch noch Corona! Doch Corona-Engel lassen sich nicht abschrecken.

Wein, Lebkuchen und ein Schwätzchen: in Umkirch bei Freiburg besuchen Roswitha Heitzler und Gudrun Langrock vom Deutschen Roten Kreuz alte Menschen. Helga und Wilhelm Wolber freuen sich sehr, dass jemand vorbei kommt, um mit ihnen zu reden.

Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist sind solche Besuche so wichtig wie nie, findet Helga Wolber: "Das ist sehr wichtig, uns tun die leid, die kleine Wohnungen haben, oder im Pflegeheim oder so sind."

Nähe trotz Abstand halten

Mitgefühl mit Mundschutz, das geht. Die Freiwilligen des DRK machen Mut in der schwierigen Zeit – für die Senioren sind sie so etwas wie Corona-Engel. Doch so würde sich Roswitha Heitzler vom DRK Umkirch nie nennen: "Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Engel, aber ich versuche halt zu helfen, etwas zu tun."

"Ich bin nicht unbedingt ein Engel. Ich versuche zu helfen" Roswitha Heitzler, DRK Umkirch

Vor allem für die Alleinstehenden sind die Besuche ein Lichtblick. Insgesamt 20 freiwillige Helferinnen und Helfer sind unterwegs in Umkirch und schenken den oft einsamen alten Menschen einen kleinen Moment wertvolle Aufmerksamkeit.