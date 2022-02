Corona-Protestzug führt doch wieder durch Freiburger Innenstadt

Gegner der Corona-Politik haben sich am Samstag erneut im Freiburger Zentrum versammelt. Zuvor hatte ein Gericht die Verlegung der Demo aus der Stadtmitte für unzulässig erklärt.

Per Eilantrag hatten die Kritiker der Corona-Maßnahmen erwirkt, dass sie doch wieder in der Freiburger Stadtmitte zusammenkommen durften. Dort sammelten sie sich auf dem Platz der Alten Synagoge, wo Trillerpfeifen, Trommeln und Masken ausgegeben wurden. Mit roten Herzluftballons und Schildern mit Botschaften wie "Grundrechte sind keine Privilegien" oder "Gemeinsam gegen die Pharma Diktatur" zogen sie los über den Rotteckring - aufgeteilt in mehrere Blöcke.

Vor der Unibibliothek bildete sich eine kleine Gegendemonstration. Dort stand auf den in die Höhe gehaltenen Schildern: "In einer Diktatur wärt ihr nicht auf der Straße" oder "Ihr verwechselt Freiheit mit Egoismus".

Verwaltungsgericht gab Eilantrag des Versammlungsleiters statt

Das Verwaltungsgericht Freiburg hatte dem Eilantrag der Kritiker der Corona-Maßnahmen am Freitagabend stattgegeben. Die Polizei richtete sich kurzfristig auf die verlegte Route ein - mit einem Großeinsatz wie bei den vorangegangenen Protestzügen. Laut Polizei nahmen etwa 3.000 Menschen an der Demonstration teil, angemeldet waren 4.500. Die Stadt bedauerte den Gerichtsbeschluss, die Verlegung der angemeldeten Großdemonstration aus der City in den abgelegenen Stadtteil Stühlinger sei unzulässig.

"Mir lag viel an einer einvernehmlichen Lösung und ich bedauere, dass erneut eine starke Belastung für die Innenstadt und den Verkehr zu erwarten ist."

"Ich hätte mir gemeinsam mit den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern, den Einzelhändlern, der Gastronomie und Hotellerie gewünscht, dass sich das Verwaltungsgericht unserer Argumentation anschließen würde."

Gemeinsam mit der Polizei werde die Stadt alternative Aufzugsstrecken prüfen und in die Gespräche einbringen, so Ornungsdezernent Stefan Breiter.

Protestzug startet und endet auf dem Platz der Alten Synagoge

Der Streckenverlauf führte vom Platz der alten Synagoge über Rotteckring - Erbprinzenstraße - Wilhelmstraße - Bismarckallee - Eisenbahnstraße - Roteckring - Friedrichstraße - Europaplatz - Leopoldring - Schloßbergring - Greifeneggring - Wallstraße - Holzmarkt - Rempartstraße - Rotteckring zurück zum Ausgangspunkt.

Die Stadt wollte die Route des Protestzugs in den Stühlinger verlegen

Die Stadt hatte zuvor die Streckenführung geändert - in Abwägung der Versammlungsfreiheit mit den Grundrechten von stark betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern sowie den Betreiberinnen und Betreibern des Einzelhandels, der Gastronomie und der Hotellerie in der Innenstadt. Denn die hatten sich über die immer gleiche Demo-Route durch die Freiburger Innenstadt beschwert. Vor allem der Einzelhandel klagte über enorme Umsatzeinbußen am eigentlich umsatzstärksten Wochentag. Am Rand der Innenstadt hatte es zuvor bereits an fünf Samstagen in Folge Großdemonstrationen gegen die Corona-Politik gegeben.