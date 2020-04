Auch in Südbaden sind die Jugendherbergen von der Corona-Pandemie betroffen. Seit März haben die Einrichtungen geschlossen. Der Jugendherbergsverband sieht düsteren Zeiten entgegen.

Keine Schulklassen mehr, keine Vereinsmitglieder, keine Seminarteilnehmer: In den Jugendherbergen in Südbaden läuft seit März nichts mehr. Von einer "existenzbedrohenden Krise" spricht der Jugendherbergsverband – auch, weil die Häuser durch alle Förderraster durchfallen, wie ein Beispiel in Freiburg zeigt.

Dauer 1:12 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen Kaum Förderung für Jugendherbergen Auch in Südbaden sind die Jugendherbergen von der Corona-Pandemie betroffen. Seit März haben die Einrichtungen geschlossen. Der Jugendherbergsverband sieht düsteren Zeiten entgegen. Video herunterladen (2,8 MB | MP4)

Leeres Haus wirkt beklemmend

Hans Sailer aus Freiburg ist Herbergsvater aus Leidenschaft, die Situation macht ihm zu schaffen: "Es ist bedrückend, beklemmend, das ganze Haus vor sich zu haben, keine Gäste, keine Kinder, das macht traurig." Etwa 2,5 Millionen Euro Umsatz macht die Freiburger Jugendherberge im Jahr normalerweise. Jetzt sind alle Buchungen storniert, und Hilfe aus den Förderprogrammen für Unternehmen gibt es für Jugendherbergen nicht.

Rettungsschirme greifen nicht

Die Jugendherbergen sind gemeinnützig organisiert und fallen deswegen aus sämtlichen Rettungsschirmen heraus. Momentan, so Herbergsvater Sailer, gebe es Zusagen des Landes auf Kredite beziehungsweise auf Bürgschaften. Er hofft, dass sie so über die Runden kommen. Das Land Baden-Württemberg hat jetzt Geld aus einem Investitionsprogramm in Aussicht gestellt. Außerdem sind zurzeit 50 Flüchtlinge aus der Freiburger Erstaufnahme in der Jugendherberge untergebracht. Das bringt wenigstens ein paar Einnahmen, aber ausreichen wird das auf Dauer wohl nicht.