Zwei Transplantationen hat Sabine Gniza aus Lörrach überstanden und sich mit ihrer neuen Lunge wieder ein normales Leben aufgebaut. Aber das ist nun wegen der Corona-Pandemie wieder bedroht.

Sabine Gniza arbeitet als Logopädin in Lörrach. In ihrem Beruf hilft sie ihren Patienten bei Problemen mit der Stimme. In Zeiten von Corona ist das kompliziert, weil die Nähe zu anderen Menschen Risiken birgt. Gniza hat eine Transplantation beider Lungenflügel hinter sich und lässt nur Menschen in ihre Praxis, die sich streng an das Kontaktverbot halten. Eine Infektion mit dem Coronavirus wäre für sie lebensbedrohlich.

Dauer 2:26 min Coronavirus bedroht Risikopatientin in Lörrach Ein Beitrag von Henning Winter.

Skype-Behandlung nur eingeschränkt möglich

Viele Patienten kann die Logopädin über Skype behandeln, aber eben nicht alle. Die 59-Jährige hofft, dass sie zu den 30 Prozent der Gesellschaft gehört, die sich nicht anstecken, bis es einen Impfstoff gibt.

Aktuell kann sie sich frei bewegen

Die geltenden Ausgangsbeschränkungen und Abstandsregelungen für den öffentlichen Raum kommen ihr zugute. Denn so kann sie sich zumindest zurzeit frei bewegen. Wenn die Maßnahmen gelockert werden, muss sie trotzdem Menschenansammlungen meiden und sich weitgehend isolieren, bis ein Impfstoff verfügbar ist.