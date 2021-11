ETH Zürich forscht: Wie zuverlässig sind Atemtests bei Corona?

Schon heute können Krankheiten und gewisse Krebsarten über die Atemluft diagnostiziert werden. Sind Corona-Atemtests die Zukunft? Die Genauigkeit der Tests sollen Studien belegen.

An Covid Atemtests wird rund um den Globus geforscht. In Indonesien werden solche Verfahren bereits eingesetzt, um die Atemluft von Zugpassagieren zu untersuchen. Entsprechende Analysegeräte liefern Ergebnisse in Sekunden. Auch in Zürich beobachten Forscher die Entwicklung gespannt. Schon heute können viele Krankheiten und gewisse Krebsarten über die Atemluft diagnostiziert werden.

Renato Zenobi, Analytischer Chemiker an der ETH Zürich erläutert: "Jedes Mal wenn wir ausatmen, atmen wir Hunderte wenn nicht Tausende von Substanzen aus, aber in ganz kleinen Konzentrationen. Und diese Substanzen geben Auskunft, zum Beispiel, über unseren Gesundheitszustand, darüber was wir vielleicht gestern gegessen haben, über unseren Trainingszustand. Über viele Sachen, die mit unserem Metabolismus zu tun haben."

Eine Grafik zeigt, wie es funktioniert. In der Atemluft findet das Testgerät Biomarker, die für das Corona-Virus typisch sind. Erste Testgeräte haben eine Genauigkeit von 95 Prozent beim Aufspüren des Corona-typischen Fingerabdrucks, den das Virus in der Luft hinterlässt. Die Genauigkeit der Tests soll jetzt in Studien bewiesen werden, bevor die Atemluft-Methode in der Schweiz zugelassen werden kann.