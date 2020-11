Die Narren im Landkreis Waldshut zeigen sich am traditionellen "11.11." trotz Corona-Einschränkungen kreativ. Von Fastnacht "to go" bis zu selbstgedrehten Videos ist alles mit dabei.

Fastnacht "to go" gibt es am Mittwoch im Hotzenwald

Normalerweise trifft sich die Chrutschlämpe-Zunft aus Rüßwihl (Kreis Waldshut) am 11.11. zum gemeinsamen Chrutschlämpe-Essen. Damit der Frust über den FastnachtsAusfall nicht zu groß wird, gibt es die Chrutschlämpe - Mangoldstreifen mit Kartoffeln und Speck - dieses Jahr "to go", also zum Abholen oder als Haus-Lieferung.

Matthias Eschbach bereitet die "Chrutschlämpe" zu - die gibt's in Rüßwihl dieses Jahr "to go" privat/Matthias Eschbach

In Bonndorf wird aus einem großen Bühnenspektakel ein kleines

Einige Bonndorfer Pflume-Schlucker haben von ihren geplanten Auftritten Videos gedreht. Diese werden am Mittwoch auf der Homepage der Zunft veröffentlicht. In Waldshut verlegt die Narro-Zunft ihre Sitzung ins Internet und in Murg verbreitet sich das Fastnachts-Motto im Ort auch ohne eine offizielle Bekanntmachung.

Breisgauer Narrenzunft läutet ab 19:11 Uhr erstmals online die Fastnacht ein

Auf Youtube wird das Motto verkündet und der Freiburger Narrenpreis an den Ex-SC-Spieler Matthias Ginter verliehen. Auch in Emmendingen will der Narrenrat "Blau Weiß" in einem Stream das Narrenlicht mit den Emmendinger Hansele entzünden. Ebenso wollen sich die Waldshuter Narren digital treffen und in Gengenbach (Ortenaukreis) wird der Narrenrat neu gewählt - mit einer Videokonferenz der Narren.

Graffiti mit traditionellen Narren-Figuren der Villinger Fasnet

In Villingen gestalten zwei Künstler eine Mauer mit Figuren der 5. Jahreszeit. Früher prangten an der Stelle Flamingos. Jetzt entstehen an den Wandflächen Bilder von den traditionellen Narrenfiguren der Villinger Fasnet. Damit wollen die Künstler für Graffitis werben - als eigene Kunstform. Und einen kleinen Ausgleich leisten für die vielen Fasnetsveranstaltungen, die auf Grund der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Weitere Flächen sollen in den nächsten Wochen mit Motiven verschönert werden. Auch im Stadtteil Schwenningen sind die Künstler auf der Suche nach Mauern und Wänden für ihre Sprayer-Kunst.