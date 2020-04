Zu Hause ist es am schönsten: Es sei denn, es herrscht gerade Corona-Kontaktsperre. Dann liegen die Nerven schon mal blank, in den Familien und bei den Alleinerziehenden.

dpa Bildfunk Marcel Kusch

Annika Fritz wohnt in Freiburg St. Georgen. Als Lehrerin weiß sie, wie man mit Kindern arbeitet. Doch seit der Kontaktsperre muss sie nun tagsüber auf ihre beiden eigenen Kinder aufpassen. "Ich bin langsam am Limit. Wir werden das durchziehen, aber es kostet wahnsinnig viel Kraft." Auch der Kontakt zu Oma und Opa fehlt, die sonst die Familie unterstützen.

Kinder vermissen Gleichaltrige

Ihr Partner macht sich gerade als Hörakustiker selbstständig und arbeitet unter Hochdruck, damit der neue Laden bald öffnen kann. Tagsüber ist die junge Lehrerin deshalb allein mit ihrem drei Jahre alten Sohn und der einjährigen Tochter. "Der Große vermisst wahnsinnig seine Freunde und den Kindergarten. Er ist den ganzen Tag eigentlich draußen im Waldkindergarten und das kann er jetzt alles gar nicht mehr machen." Der Dreijährige sei unausgeglichen.

"Ich kenne ihn manchmal gar nicht wieder. Er tritt, schlägt, schreit, ist schnell beleidigt."

Annika Fritz, Mutter zweier kleiner Kinder

Der kleine Sohn esse nicht mehr richtig, schlafe schlecht, so auch seine einjährige Schwester. Das zehre an allen. Das Zusammenleben in der Wohnung wird schwieriger. Auch die Freiburger Kindermöbel-Designerin Elise Opezzo-Burger kennt das. Ihre Jungs sind zwar schon etwas älter, achteinhalb und zehn Jahre alt, aber auch ihnen fällt manchmal die Decke auf den Kopf. "Lagerkoller haben wir jeden Tag. Das merke ich daran, dass sie gar nicht mehr hinhören." Die Jungs würden öfter streiten und miteinander raufen. Dann bittet sie die beiden in einen anderen Raum zu gehen, weil sie es sich als Mutter nicht mitanschauen möchte.

Nach draußen gehen hilft

Bevor es zum Streit kommt und die Stimmung kippt, verlässt die Familie die Wohnung und geht in den nahen Wald. Doch nicht alle wohnen am Waldrand und können sich bei der Familienbetreuung abwechseln. Vor allem Alleinerziehende trifft diese Zeit besonders. Brigitte Rösiger vom Landesverband alleinerziehender Mütter und Väter sagt über Alleinerziehende in diesen Zeiten: "Sie müssen eben wieder mal alles allein stemmen: die Kinderbetreuung, eventuell sogar das Homeoffice, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommen. Das müssen sie dann mit der Kinderbetreuung vereinbaren."

Herausforderung Homeoffice und Kinderbetreuung

Rösiger weiß von Alleinerziehenden im Homeoffice, dass die vor allem die frühen Morgenstunden nutzen zum Arbeiten oder auch bis spät in die Nacht hinein am Computer sitzen.

Wer eine Familie allein ernährt, braucht Geld. Doch gerade bei den Alleinerziehenden fehlen oftmals die Rücklagen. Sie müssen arbeiten, betont Brigitte Rösiger vom Landesverband alleinerziehender Mütter und Väter.

"Unsere Forderung für Alleinerziehende ist klar: Wir wollen, dass man die Notfallbetreuung für Alleinerziehende öffnet, weil anders als in Paarfamilien können Alleinerziehende eben nicht mit einer zweiten Person im Haushalt jonglieren, die eben dann auch mal die Kinder übernimmt." Brigitte Rösiger, Landesverband alleinerziehender Mütter und Väter

Die Folgen von Kontaktsperre sind häufig nicht nur der sogenannte Lagerkoller, sondern auch existenzielle Nöte. Und das ist ein Teufelskreis: Das führt dazu, dass die Situation zu Hause noch angespannter ist.