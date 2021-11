Verschärfte Corona-Regeln: Weniger Kunden, weniger Hotelgäste

Seit rund einer Woche gilt die Corona-Alarmstufe. Viele Einzelhändler, Gastronomen und Hoteliers in Freiburg sind in Sorge. Kunden und Gäste bleiben wegen der verschärften Corona-Regeln weg.

2G oder 3G: Die Corona-Alarmstufe hat die Zutrittsregeln in nahezu allen Bereichen verschärft. Einfach so ins Geschäft, ins Kino oder ins Restaurant hineinspazieren, das geht nicht mehr. Im Einzelhandel gilt zum Beispiel 3G, in Restaurants, Museen und Kinos gilt 2G. Einzelhändler und Gastronomen bedauern einen Kundenrückgang.

Weihnachtsgeschäft steht auf der Kippe

Ein kleines, silbernes Glöckchen baumelt über der Ladentür vom Freiburger Sportgeschäft, in dem Alexandros Saxonis unter anderem Rucksäcke, Mützen und Pullover verkauft. Seit der Alarmstufe klingelt’s nicht mehr. "Ja, die Frequenz hat auf jeden Fall abgenommen, insgesamt ist die Stadt ein bisschen leerer geworden. Ich vermute, dass die Leute wieder bisschen mehr Angst haben." Shopping-Flaute statt Fieber - Alexandros Saxonis verkauft auch Snowboards und fürchtet, dass er auf vielen Brettern sitzen bleiben wird. "Wenn das Weihnachtsgeschäft mal wieder ausfallen sollte, in Sachen Wintersport zum Beispiel, dann wäre das extrem schlecht für uns. Das wäre wie im letzten Jahr und im Jahr davor, dass wir nichts abverkaufen. Wir müssen überlegen, ob wir das in Zukunft weitermachen."

DEHOGA Südbaden beklagt Stornierungswelle

Gedämpfte Stimmung auch beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Südbaden mit Sitz in Freiburg. Die stellvertretende Geschäftsführerin berichtet über eine Stornierungswelle bei den Veranstaltungen. Weihnachtsfeiern und Firmenjubiläen werden abgesagt, auch wenn die allermeisten geimpft sind.

"Wenn Gruppenbuchungen erfolgt sind und wenn da jemand nicht geimpft ist, ist die Tendenz, dass dann die ganze Buchung storniert wird, was dann eine Absage für den Gastronomen zur Folge hat."

Mehr Mitnehmangebote: "Gans-to-go"

Auch bei Wiltrud Rösler vom Hotel-Restaurant Oberkirch am Münsterplatz gehen beinahe täglich Absagen ein. "Was uns natürlich auch das erwartete Weihnachtsgeschäft verdirbt, ist, dass wir immer Gäste aus dem nahen Ausland hatten, aus Frankreich und der Schweiz, die sind natürlich auch vorsichtiger geworden." Aber es gibt auch Stammkunden, die die Gastronomin auf eine ganz neue Verkaufsidee gebracht haben: Seit neuestem gibt es "Gans-to-go". "In der letzten Woche ist das tatsächlich aufgetreten, dass die Leute gesagt haben, ich muss meine Restaurant-Reservierung stornieren, ich traue mich nicht, wir sind zu viert, zu sechst, der Opa ist 90, wir trauen uns nicht raus, aber wir wollen trotzdem so gerne Gans essen, dürfen wir sie auch abholen? Und dann sage ich nicht nein.", erzählt Wiltrud Rösler.

Weihnachtsmarktbeschicker fordert Entschädigung

Ein paar hundert Meter weiter, auf dem Freiburger Rathausplatz, wollen auch einige an alten Traditionen festhalten, aber nicht an der Gans, sondern am Glühwein. Thomas Koch, Budenbetreiber und Vorsitzender des Schaustellerverbands in Freiburg, stellt fest, dass viel weniger Besucherinnen und Besucher als sonst kommen. "Die Umsatzeinbrüche sind deutlich zu spüren, alle Beschicker des Weihnachtsmarktes haben brutal drunter zu leiden, weil man sich auch anders vorbereitet hat, auch im Wareneinkauf, Personalvorhaltung." Sollten die Corona-Regeln von Mittwoch an verschärft werden, gilt die Alarmstufe 2. Geimpfte oder Genesene dürfen nur noch mit einem negativen Schnelltest auf den Weihnachtsmarkt. Für Thomas Koch und seinen Glühweinstand wäre das ein Todesurteil: "Ich rechne damit, dass unter den Umständen mit einer 2G-Plus-Regel der Weihnachtsmarkt wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist." Koch fordert daher finanzielle Unterstützung, um sein Personal und seine Waren zahlen zu können.