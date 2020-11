Schauspieler, Sänger, Tänzer genauso wie Tontechniker oder Bühnenarbeiter bangen wegen Corona um ihre Existenz. Mit einer Fotoaktion machen sie auf sich aufmerksam - auch in Freiburg.

1,5 Millionen Menschen arbeiten in der Kulturbranche. Es ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. Und bei vielen in der Branche geht es in der Corona-Pandemie längst um die Existenz. Besonders betroffen sind sogenannte Solo-Selbstständige.

Auf Schwarzweißfotos geben sie ihrer Krise ein Gesicht - spartenübergreifend in mehreren deutschen Städten. Ohne sie wäre es still. Ihre Fotos sind eindringliche Mahnung und Appell zugleich. Die Bilder stehen auf einer eigenen Website, bei Instagram und Facebook. Aber auch offline wollen sie sichtbar sein - auf großen Plakaten, die beispielsweise in Freiburg Anfang Dezember überall hängen sollen.

Hinter jedem Portrait, ein Schicksal

Ein Freiburger Tontechniker erzählt, wie er seinen Lebensstandard innerhalb kürzester Zeit auf ein Minimum zurückfahren musste. Als Konzertmanager und Tontechniker mit einem kleinen eigenen Studio war er eigentlich gut aufgestellt - vor Corona. Inzwischen lebt Björn Jakob von Hartz IV.

"Da ist halt einfach die komplette Branche betroffen, die komplette Kreativwirtschaftsbranche. Einfach Lockdown und keine Umsätze, was es schlichtweg nicht möglich macht, irgendwie Geld zu verdienen, irgendwie Umsatz zu erzielen. Alle Standbeine, die ich mir aufgebaut habe, sind mehr oder weniger stillgelegt." Björn Jakob, Konzertmanager Freiburg

Politik und Gesellschaft sollen Verantwortung übernehmen

Zum Schutz der Gesellschaft nicht zu arbeiten, das findet Björn Jakob "völlig in Ordnung." Aber damit sei die Gesellschaft auch ein Stück weit verantwortlich für die Menschen, die verzichten, sagt er.

Gespannt blickt die Branche am Mittwoch nach Berlin, wo die Bundesregierung neue Hilfen in Aussicht gestellt hat. Werden sie reichen und schnell und unbürokratisch kommen?