Kostenlose Ausbildung zum IT-Spezialisten in Mulhouse

per Mail teilen

In Mulhouse (Elsass) wurde die Schule 42 eröffnet. Sie bietet die kostenlose Ausbildung zur IT-Fachkraft - unabhängig von Alter oder Schulabschluss.

In den Computerräumen der Schule 42 im elsässischen Mühlhausen wächst eine neue Generation von IT-Spezialisten heran. Es sind Kandidaten, die in Mulhouse Programmierer oder Entwickler werden können. Doch hier organisiert jeder sich selbst. Es gibt keinen Stundenplan, dafür Teamwork. Die Computerschule ist sieben Tage die Woche und rund um die Uhr geöffnet. Versuchen darf sich jeder und jede. Ohne Zeugnisse oder andere Qualifikationen. Und vor allem ganz kostenlos.

Die 23-jährige Kandidatin der Schule 42 in Mulhouse, Morgane Cacoilo: "Ich habe in der Industrie gearbeitet, ich war in der Armee, ich war Kassiererin. Die Schule 42 ist ohne Lehrer. Ich wollte das ausprobieren, ein System ohne Lehrer. Bisher gefällt mir das sehr."

Wer mit autonomem Lernen, Teamgeist und Ausdauer die vierwöchige Probezeit übersteht, hat Chancen auf einen von 80 Ausbildungsplätzen. Die Räumlichkeiten werden von den Gemeinden mitfinanziert. Angesiedelt ist die Schule 42 auf einem Gelände mit vielen Unternehmen, die großen Bedarf für neue Programmierer haben.