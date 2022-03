"Schwyzerdütsch" für Alexa und Co. - Computer lernen Dialekte

per Mail teilen

Sprachassistenz-Systeme haben ihre liebe Not mit Schweizer Dialekten. Wenn da von "Chrüsimüsi" oder "Himugüegeli" die Rede ist, verstehen Siri, Alexa und Co. nur Bahnhof. Das soll sich jetzt ändern.

Wissenschaftler zweier Schweizer Hochschulen haben ein Projekt zur Digitalisierung Schweizer Dialekte gestartet. Freiwillige sollen Beispielsätze in ihrer jeweiligen Mundart einsprechen. Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Zürich und die Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch (Kanton Aargau) rufen die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Den fleißigsten Dialektsprechern winkt sogar ein Preis.

"Wir wandeln die Sprachsignale in ein Spektrogramm um und erkennen damit die Wortbruchteile, aus denen die Worte und Sätze eines Schweizerdeutschen Satzes bestehen. Und mit Hilfe eines sehr komplizierten Algorithmus' können wir die Audiodatei direkt in einen hochdeutschen Satz umwandeln."

Das Ziel sind mindestens zweitausend Stunden Sprachaufnahmen in möglichst vielen Varianten des "Schwyzerdütsch". Auf Grundlage dieser Datenbasis sollen automatische Übersetzungen ins Hochdeutsche möglich sein. Das ist unter anderem wichtig, weil digitale Sprachassistenten von Google, Apple und Amazon bisher keinen Dialekt verstehen.