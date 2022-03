CO2-Einsparen: Stadt Mulhouse ruft zum digitalen Frühjahrsputz auf

per Mail teilen

Die Franzosen sind aufgerufen, sich am Cyber CleanUp Day zu beteiligen: eine Art digitaler Frühjahrsputz. Stadtbedienstete von Mulhouse im Elsass sparen so künftig tonnenweise CO2 ein.

Klimaschutz kann ganz leicht gehen: einfach unnötige Daten löschen, Speicherplatz freimachen und so den Energieverbrauch drosseln. Im Rahmen de Cyber CleanUp Days am 19. März haben sich die Beschäftigten der Stadt Mulhouse im Elsass diese Woche ihre E-Mail-Postfächer vorgenommen. Im Lauf der Jahre haben sich dort immense Daten angesammelt, die nie mehr gebraucht werden. Mit ein paar Mausklicks sind diese Mails schnell gelöscht – so schnell lässt sich vom Schreibtisch aus das Klima retten.

30 Gigabyte entsprechen 3.000 Autokilometern

"Ich habe 30 Gigabyte gelöscht, das entspricht einer CO2-Einsparung von 3.000 km mit dem Auto“, freut sich eine Verwaltungsmitarbeiterin, die ihr Mailfach gerade entrümpelt hat. Es war ihr bislang nicht klar, dass sie ihren CO2-Fußabdruck so einfach um über eine halbe Tonne CO2 reduzieren kann.

Unnötig gespeicherte Daten verbrauchen unnötig viel CO2

Der Mulhouser Informatiker Florent Bourgeois erklärt, wie das geht. Die Foto-, Musik- oder Videodateien in den Mails würden auf Servern gespeichert und diese Server benötigten rund um die Uhr viel Strom. Und je mehr Daten es gebe, desto mehr Server würde gebraucht.

"Irgendwo auf der Welt gibt es einen Computer, der unsere Mails speichert. Und die Maschine läuft und läuft und verbraucht die ganze Zeit Energie.“

Digitale Müllentsorgung als einfacher Beitrag zum Klimaschutz

Die Stadt Mulhouse ermutigte daher ihre 3.500 Beschäftigten, digital aufzuräumen. Und auch einige Unternehmen in der Stadt machten mit. Weltweit werden täglich Milliarden E-Mails verschickt. Die zu speichern erzeugt so viele Treibhausgase wie die Hälfte des gesamten Luftverkehrs. Der digitale Frühjahrsputz ist deshalb ein einfacher und effektiver Beitrag zum Klimaschutz.