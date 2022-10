Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie findet in Lahr (Ortenaukreis) wieder die große Blumenschau "Chrysanthema" statt. Am Samstag wurde sie eröffnet.

SWR Ulf Seefeldt

"Freundschaft" lautet das Motto der Chrysanthema 2022. Damit wird das Jubiläum aufgegriffen, das Lahr in diesem Jahr mit seinen Partnerstädten Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajuela (Costa Rica) feiert. Elemente aus allen drei Ländern fließen in den Blumenschmuck ein und in das Programm. Gärtnerisches Highlight ist ein 25 Meter langer Chrysanthemen-Drache. Die Blumenschau dauert noch bis zum 6. November.

Wichtig für Handel und Gastronomie

Die "Chrysanthema" habe für Lahr eine fundamentale Bedeutung, so Oberbürgermeister Markus Ibert (parteilos). Gerade in dieser für Innenstädte so schwierigen Zeit sei sie für den Handel und die Gastronomie besonders wichtig. Während der zweiwöchigen Schau werden in der Stadt zehntausende Menschen erwartet. Es gibt ein umfangreiches Musik- und Kulturprogramm mit vielen Führungen und Veranstaltungen.

Chrysanthema in Rekordzeit vorbereitet

Die Blumenschau musste dieses Jahr in Rekordzeit vorbereitet werden. Erst im Mai gab es die Zusage, normalerweise laufen die Planungen ein ganzes Jahr lang. In der Lahrer Innenstadt werden zehn verschiedene Themenbeete zu sehen sein. Es gebe mehr Blumen als in den vergangenen Jahren, hieß es. Laut Veranstalter sollen mehr als 10.000 Chrysanthemen in Gelb, Purpur und Orange leuchten.