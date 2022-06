CSD in Freiburg: "Wir müssen alle wachsam sein"

Nach drei Jahren zog an diesem Samstag wieder die Parade zum Christopher Street Day durch die Freiburger Innenstadt. Ganz unbeschwert konnte die queere Community an diesem Tag allerdings nicht sein.

Zwei Jahre lang musste der Christopher Street Day (CSD) in Freiburg auf die Parade verzichten, nur die Kundgebungen konnten stattfinden. Nun konnten die Menschen wieder durch die Straße ziehen. Laut Veranstalter waren mindestens 15.000 Menschen auf den Straßen unterwegs.

Mutmaßlicher Terrorakt in Oslo überschattet CSD-Parade

Unbekümmert konnten sie diesen Tag trotzdem nicht feiern, meinte der Organisator des Christopher Street Day in Freiburg, Ronny Pfreundschuh. Der mutmaßliche Terrorakt auf eine Schwulenbar in Oslo mit zwei Toten habe die Community sehr getroffen.

"Wir sind ziemlich geschockt. Aber es schweißt uns auch zusammen."

Bereits im Vorfeld hätten die Organisatoren in Freiburg sich Gedanken gemacht, wie die Sicherheit von allen Teilnehmenden gewährleistet werden könne. Auch vor dem Hintergrund der Ereignisse beim CSD in Karlsruhe Anfang Juni. Dort wurden Teilnehmende beleidigt und geschlagen, eine Regenbogenflagge wurde verbrannt. Die Veranstalter in Freiburg hätten mit der Polizei gesprochen und Sicherheitskonzepte entwickelt. "Wir müssen alle wachsam sein", sagt Pfreundschuh gegenüber dem SWR.

CSD-Organisator kritisiert Stadt Freiburg

Finanziell stand der CSD Freiburg in diesem Jahr vor großen Herausforderungen. Die Fördersumme der Stadt fiel mit weniger als 10.000 Euro für die Veranstaltung geringer aus als sonst. Die Kosten unter anderem für Bühnentechnik, Sanitäterinnen und Sanitäter und Müllentsorgung belaufen sich allerdings insgesamt auf rund 40.000 Euro, sagt Pfreundschuh.

"Wir haben uns von der Stadt Freiburg mehr erwartet. Finanziell bringt uns das an den Rand."

Schließlich trage der CSD dazu bei, dass zumindest einmal im Jahr die queere Kultur in Freiburg auch in der Öffentlichkeit sichtbar werde und nicht nur in Subräumen stattfinde, betont Pfreundschuh. Und das Interesse an der Kultur sei groß. Die steigende Zahl der Teilnehmenden scheint das zu bestätigen. Mittlerweile zählt die Parade in Freiburg nach Berlin, Hamburg und Köln zu den größten, gemessen an der Zahl der Teilnehmenden. Angefangen habe man 2014 mit knapp 1.500 Teilnehmenden, mittlerweile sei man bei 15.000. Die Stadt sollte die Kultur nicht nur mit Worten, sondern auch monetär unterstützen und die Finanzierung des CSD fest im Haushalt verankern, fordert Pfreundschuh.

Gegen die Kommerzialisierung: keine großen Sponsoren auf CSD in Freiburg

Ganz bewusst hätten die Veranstalter sich auch gegen die Zusammenarbeit mit großen Sponsoren entschieden. Es solle nicht das Kommerzielle im Vordergrund stehen, sondern die politischen Inhalte, betont Pfreundschuh. Der CSD fand in diesem Jahr unter dem Motto "Liebe Grenzenlos - Amour sans frontières" statt. Die Veranstalter des CSD kooperierten dabei erstmalig mit Partnern aus Frankreich und der Schweiz. So konnten sich die CSD-Gruppen im Dreiländereck besser vernetzen.