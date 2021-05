Der SC Freiburg tritt am Donnerstagabend zu einem Nachholspiel gegen Hertha BSC im Berliner Olympiastadion an. SC Trainer Christian Streich plagen diesmal keine Personalsorgen. Außerdem hat er am Dienstag eine besondere Wochenplanung präsentiert.

In der Pressekonferenz wurde Streich gefragt, wie er die zurückliegende Pause nutzen konnte für die Mannschaft. Man habe "von Donnerstag bis Donnerstag eine Woche gestrickt" – so, als wäre es eine reguläre Spielwoche von Samstag bis Samstag, war Streichs Antwort. Wie der Sonntag deshalb zum Dienstag wird und der Montag zum Mittwoch – dieser allerdings zum Donnerstag und der Freitag zum Samstag – das erläutert er im Video, "damit es nicht verwirrend ist". Wenn der SC Freiburg am Donnerstagabend im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC antritt, plagen SC-Coach Christian Streich keine Personalsorgen: Alle Spieler waren im Training. Er rechnet allerdings mit einem hochmotivierten, aggressiven Gegner, der alles geben wird, um den Klassenerhalt zu sichern. Streich möchte, dass seine Breisgau-Mannschaft dem Hauptstadt-Club spielerisch und körperlich voll Paroli bietet. Es gelte die bislang gute Saisonleistung zu bestätigen.