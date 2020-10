Gegner von Coronamaßnahmen gibt es überall. Mittlerweile vertreten sie ihre Ansichten auch in christlichen Gemeinden. Wie geht man dort mit den selbsternannten Christen im Widerstand um?

Dorothea Gebauer engagiert sich in der Anglican Church in Basel und hat auch Verbindung zu zahlreichen evangelikalen Gemeinden in Südbaden. In ihrem Freundeskreis erlebt sie ein Erstarken derjenigen, die die Corona-Maßnahmen ablehnen, die Corona leugnen und die zunehmend auch Verschwörungstheorien teilen. Das seien fundamentalistische Christen, die eine Maskenpflicht ablehnen und dies mit ihrem Glauben an Gott begründen.

Christengruppe sieht Corona-Maßnahmen als Werk des Teufels

Der Berliner Pastor Christian Stockmann, einer der Köpfe des Netzwerks Christen im Widerstand, spricht in seinen Youtube-Videos von "bösen Mächten", die "weltweit Menschen einschüchtern und versklaven und unter Kontrolle bringen wollen". Diese "Pläne des Satans", so stehe es in der Bibel, müsse man bekämpfen. Dorothea Gebauer findet eine solche Haltung gefährlich. Derlei Ansichten würden zu Spaltung führen und Hass schüren. Statt Hoffnung werde Angst verbreitet, sorgt sich die Christin.

Bärbel Schäfer, evangelische Dekanin des Kirchenbezirks Markgräflerland, ist die Gruppe bislang nur im Netz aufgefallen: "Mich erschreckt, dass sie sich Christen im Widerstand nennen. Für mich ist das fast ein geschützter Begriff für eine Bewegung, die es im Nationalsozialismus gab." Die Dekanin räumt ein, dass sie damit Mühe hat, "wenn sich diese Menschen auf den christlichen Glauben berufen. In einigen Texten wird sogar Bezug genommen auf Dietrich Bonhoeffer." Ein Unding, findet Schäfer. Denn der Theologe habe den Widerstand gegen die Nazis mit seinem Leben bezahlt.

"Mich erschreckt, dass sie sich Christen im Widerstand nennen. Dabei waren das mutige Christen, die sich gegen die Nationalsozialisten zur Wehr gesetzt haben." Bärbel Schäfer, evangelische Dekanin Markgräflerland

Die Vereinnahmung der Widerstandskämpfer für die eigene Sache und eine Inszenierung als Opfer einer so genannten Corona-Diktatur macht auch Dorothea Gebauer wütend: "Dieser Vergleich ist nicht tolerierbar.“ In ihren Augen beziehen sich die selbsternannten Christen im Widerstand auf historische Begebenheiten und stellen diese in einen neuen Kontext, um ihre Hasstiraden zu verbreiten. Für die engagierte Christin, die sich intensiv mit dem Widerstand im Dritten Reich auseinander gesetzt hat, ist das kaum zu ertragen.

Der Gesprächsfaden darf dennoch nicht abreißen

Doch wie sollen die Gemeinden mit den Coronaleugnern in ihren eigenen Reihen umgehen? Die evangelische Dekanin Bärbel Schäfer setzt auf Gespräche, vorausgesetzt beide Seiten zeigen sich dafür offen: "Menschen, die sich jetzt mit dieser Gruppe identifizieren, haben Sorge wegen ihrer Freiheitsrechte, sehen ihre Religionsausübung in Gefahr.“ Sie hätten Ängste und diese Gefühle müsse man ernst nehmen, so die Seelsorgerin. Man müsse deshalb die Schutzmaßnahmen nicht generell ablehnen. Die Corona-Regeln seien zwar lästig, aber sinnvoll. Hier wünscht sich die Theologin, dass ausgelotet wird, ob man sich noch aufeinander zubewegen könne.

Christen müssen sich gegen Hass und Hetze positionieren

Für Dorothea Gebauer, Fundraiserin für kirchliche Projekte, steht aber fest, dass irgendwann eine Linie erreicht ist, die nicht überschritten werden darf. Sie wünscht sich, dass in den christlichen Gemeinden klare Kante gegen Hass und Hetze gezeigt werde: "Jetzt wäre es an der Zeit, die Menschen freundlich und liebevoll zu konfrontieren.“ Diejenigen in der Gemeinde, die gefährliche Dinge verbreiteten, müsse man zur Rede stellen. Die Gemeindemitglieder müssten als Christen auch politisch Position beziehen, so Gebauer.