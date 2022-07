"Chorwärts! Freiburg singt"

2.000 Sängerinnen und Sänger treten am Wochenende in Freiburg auf. 65 Chöre nehmen teil und feiern das Stadtjubiläum nach.

Eigentlich sollte das große dreitägige Chorfestival in Freiburg schon vor zwei Jahren über die Bühne gehen, anlässlich des Stadtjubiläums. Es war alles vorbereitet und durchgeplant. Dann wurde es wegen der Corona-Pandemie doch noch abgesagt. Singen galt plötzlich als gefährlich.

65 Chöre an drei Tagen

Jetzt aber, an diesem Wochenende treten in der Freiburger Innenstadt 2.000 Sängerinnen und Sänger aus 65 Chören auf. Mit dem Abendlob in der Martinskirche begann am Freitagabend die 5. Freiburger Chornacht. Bis einschließlich Sonntag stehen auf dem Rathausplatz, am Kartoffelmarkt, dem Platz der alten Synagoge und im Basler Hof Klassik-, Pop- und Jazzchöre auf der Bühne.

Samstag im Zeichen der Kinder- und Jugendchöre

Am Samstagmorgen sang der Aufbauchor der Mädchenkantorei am Freiburger Münster zum Auftakt des Tages der Kinder-, Jugend- und Schulchöre.

"Singen tut den ganzen Körper relaxen, es ist total angenehm."

Junge Sängerinnen über das Singen:

Chornacht am Samstag

Höhepunkt des internationalen Chortreffens ist in der Nacht auf Sonntag die Mammutaufführung des britischen Komponisten John Tavener in der Martinskirche. "The Veil of the Temple" ist vermutlich das längste Werk, das jemals für Chöre geschrieben wurde. Die Dauer ist nicht ganz genau bestimmt. Weil die Anforderung des Komponisten ist, dass von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang gesungen werden soll, müssen die Ausführenden, die Chöre und die Chorleiter die ganze Nacht über auch die Uhr im Blick haben.

"Es ist sehr ungewöhnlich von 22 Uhr bis 5 Uhr 30 in ein Konzert zu gehen."

Freuen sich über das Chorfestival in Freiburg: Klemens Ficht, Vizepräsident des Regierungspräsidiums Freiburg (li), Josef Offele, Präsident des Badischen Chorverbands und Martina von Lengerich, Leiterin des Aufbauchors der Mädchenkantorei am Freiburger Münster SWR Sebastian Bargon

Begeisterung über Vielfalt der Chöre

Josef Offele, der Präsident des Badischen Chorverbands, ist absolut begeistert von der Lebendigkeit der Chorszene in der Stadt Freiburg. Er war in den letzten zwei Jahren von der Politik enttäuscht, weil Singen plötzlich in Verruf geraten war. Jetzt ist er fest davon überzeugt, dass der Neustart des Chorsingens gelingt und dass das internationale Chortreffen dazu beiträgt, dass gemeinsames Singen wieder eine Zukunft hat.

Hier eine Übersicht über das Programm "Chorwärts!":