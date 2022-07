Chorwärts: Freiburg feiert am Wochenende die Chormusik

Nach zwei Jahren Corona-Pause melden sich die Chöre zurück. In Freiburg ist vom 8. bis 10. Juli ein abwechslungsreiches Festivalwochenende geplant. Los geht es am Freitagabend mit der Chornacht.

Mehr als 2.200 Sängerinnen und Sänger aus 63 Chören sind am großen Wochenende "Chorwärts - Freiburg singt" vom 8. bis 10. Juli dabei. Das teilen die Veranstalter Chorstadt Freiburg und der Chorverband Breisgau (CVB) mit. Es soll ein musikalisches Wochenende für alle kleinen und großen Singfans sein.

8. Juli: Chornacht

9. Juli: Tag der Kinder-, Jugend- und Schulchöre

9./10. Juli: "The Veil of the Temple"

10. Juli: "Freiburg singt - grenzenlos"

Die Freiburger Chornacht findet dieses Jahr zum fünften Mal statt. Auf vier Plätzen in der Innenstadt singen verschiedene Chöre je 20 Minuten lang und wechseln immer wieder den Ort. Die Nacht endet traditionell mit einem Abschlusslied: Um Mitternacht stimmen alle teilnehmenden Chöre sowie Zuschauerinnen und Zuschauer "Der Mond ist aufgegangen" an, dieses Mal auf dem Platz der Alten Synagoge.

Weiter geht es am Samstag: Wieder sind es vier Plätze, dieses Mal treten dort Kinder- und Jugendchöre auf. Außerdem geht es in einer Gesprächsrunde um die Frage, wie sich die Pandemie auf die Szene auswirkt und wie Chöre wieder Nachwuchs finden können.

Ein monumentales Werk wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Martinskirche am Rathausplatz aufgeführt: "The Veil of the Temple" von John Tavener. Zehn Freiburger Chöre sind daran beteiligt.

Bernhard Schmidt, Vorstandsmitglied von Chorstadt Freiburg und selbst Chorleiter, sagte im SWR-Interview über das Stück:

"The Veil of the Temple" von John Tavener Sieben Stunden, zehn Chöre: Das Werk "The Veil of the Temple" (2002) des britischen Komponisten John Tavener will Grenzen überwinden. Mehrere Chöre sind dafür nötig, viele Gesangssolistinnen und -solisten sowie außergewöhnliche Instrumente wie ein Tibetanisches Tempelhorn oder die Duduk, eine Art Flöte aus dem armenischen Raum. Es gibt eine durchgängige Rolle: die Sopran-Solistin, bei dieser Aufführung Alice Fuder. Sie führt durch das Werk, das am Samstag um 22:30 Uhr beginnt und Sonntagfrüh um 6 Uhr endet. Wie bei der deutschen Erstaufführung 2007 in Berlin sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen, nur Teile des Stücks anzuhören oder das ganze Werk zu erleben und die Nacht in der Kirche zu verbringen.

Das Konzept der Konzerte auf vier Plätzen in der Innenstadt zieht sich durch: Am Sonntag sind unter anderem der "Deutsch-Französische Chor", der "Internationale Chor Freiburg" und der "Japanische Frauenchor" dabei. In einer weiteren Gesprächsrunde soll es um die verbindende Kraft des Chorgesangs gehen. Auch eine "Musikalische Meditation" mit jüdischen, arabischen und gregorianischen Gesängen ist geplant. Zum Abschluss des Wochenendes gibt der Jazzchor Freiburg um 19 Uhr ein A-cappella-Konzert auf dem Rathausplatz.