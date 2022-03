per Mail teilen

In einem Unternehmen im Freiburger Industriegebiet Nord ist es am Freitagnachmittag zu einem Chemieunfall gekommen. Bei einem chemischen Verfahren in einem Labor hat es laut Feuerwehr eine Reaktion gegeben. Dabei sind etwa zehn Liter Fluss- und Salpetersäure ausgelaufen. Ein Mitarbeiter hatte bei dem Unfall Verätzungen erlitten. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.