Am 9. September jährt sich die Rede an die deutsche Jugend des französischen Präsidenten Charles de Gaulle zum 60. Mal. Wie blicken junge Menschen aus Deutschland und Frankreich heute auf das Nachbarland?

Zwei Länder - vier junge Menschen - eine Frage: Wie schauen sie auf ihr Nachbarland? Und das 60 Jahre nach der berühmten Rede an die deutsche Jugend des französischen Präsidenten Charles de Gaulle. Er rief damals den jungen Deutschen auf Deutsch (!) zu:

"Ich beglückwünsche Sie, junge Deutsche zu sein. Das heißt, Kinder eines großes Volkes zu sein, das manchmal im Laufe seiner Geschichte große Fehler begangen hat."

Wir haben mit vier jungen Erwachsenen aus Frankreich und Deutschland geredet und sie gefragt, wie sie die deutsch-französische Beziehung wahrnehmen.

Claudia ist Krankenschwester in Colmar

Claudia Meyer ist 25 Jahre alt und arbeitet seit drei Jahren als Krankenschwester in einem Krankenhaus in Colmar. Ihr Bild von Deutschland ist vor allem wegen der Corona-Pandemie sehr positiv.

"Deutschland und Frankreich haben sehr gut zusammengearbeitet. Vor allem während Corona, als Deutschland uns Patienten abgenommen hat."

Laut Claudia werden sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich immer weiter verbessern. Je länger der Krieg vorbei sei, desto mehr würden die Wunden heilen.

In Deutschland geht sie gerne essen oder besucht den Europa-Park.

Anna ist Friseurin in Breisach

Anna ist 32 Jahre alt und arbeitet in einem Friseurladen in Breisach - direkt an der Grenze zu Frankreich. Für Anna spielt Frankreich eine große Rolle in ihrem Leben. Sie selbst besucht das Nachbarland regelmäßig und hat auch dort viele Freunde. Sie hat viele Kunden aus Elsass, die nach Deutschland kommen.

"Ohne die Franzosen wäre die Stadt nicht so belebt. Frankreich gehört einfach dazu."

Die Grenzschließung während der Corona-Pandemie war für Anna eine große Umstellung.

"Es war sehr, sehr leer hier. Es hat einfach was gefehlt. Man konnte keine Freunde besuchen und sie konnten auch nicht nach Deutschland kommen."

Mit Frankreich verbindet sie vor allem: Gutes Essen und die Freundlichkeit der Leute.

Marc ist auszubildener Elektroniker in Kehl

Marc ist 23 Jahre alt und in Frankreich geboren. Heute arbeitet er zwar in Kehl, wohnt aber weiterhin in Straßburg. Sein Lebensmittelpunkt ist in Deutschland.

"Ich sehe mich eher als Deutscher. Ich habe einen französischen Pass, deshalb bin ich wohl Europäer."

Da Marc Grenzgänger ist, hatte er viele Probleme, als 2020 die Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich geschlossen wurden. Es sei stressig gewesen, weil er immer auf dem neuesten Stand sein musste und die beiden Länder unterschiedliche Regeln eingeführt hätten.

An Deutschland schätzt er vor allem die gute Infrastruktur und die Bezahlung in seinem Job. An Frankreich schätzt er vor allem den Käse oder das Baguette.

Vanessa ist im 3. Lehrjahr Industriekauffrau

Vanessa ist 20 Jahre alt und macht in Neuenburg eine Ausbildung zur Industriekauffrau. In ihrem Ausbildungsbetrieb sind über 12 Prozent Franzosen angestellt.

Sie geht in Frankreich viel einkaufen, vor allem auf den Wochenmarkt mit ihrer Familie. Ansonsten verbindet Vanessa mit Frankreich vor allem mit Urlaub - ob in den Vogesen, in Paris oder zum Campen.

"Ich bin, seitdem ich klein bin, großer Fan von Frankreich. Weil ich immer mit in Urlaub oder zum Einkaufen genommen wurde."

Laut Vanessa unterstützen sich Deutschland und Frankreich in vielen Krisen gegenseitig und ziehen die anderen EU-Staaten mit. Eine starke Beziehung, so Vanessa.