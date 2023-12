Jüdisches Lichterfest Chanukka in Freiburg: Hoffnung auf Frieden

Mit dem Entzünden der achten und letzten Kerze geht in Freiburg das jüdische Chanukka-Fest zuende. Dieses Jahr stand es unter besonderen Vorzeichen.

Am 7. Dezember hat das jüdische Chanukka-Fest begonnen. Seither wurde an jedem Tag nach Einbruch der Dunkelheit eine Kerze des achtarmigen Leuchters angezündet. Die mittlere Kerze ist der sogenannte Diener. Mit ihr werden alle anderen Kerzen entzündet. Am Donnerstagabend, am 14. Dezember, zündete die jüdische Gemeinde in Freiburg auf dem Platz der Alten Synagoge die letzte Kerze eines meterhohen Leuchters an. Rund 100 Menschen nahmen an dem Ritual teil - mehr als in den Vorjahren.

Chanukka gibt uns Energie, wir kommen mit diesem Licht durch die dunklen Tage.

Fotos von israelischen Geiseln

Die Stimmung beim Lichterfest Chanukka war in diesem Jahr getrübt. Der Krieg im Gazastreifen beschäftigte alle. Bevor die Kerzen angezündet wurden, gab es Ansprachen von verschiedenen Personen aus Politik, Polizei, Kirchen und Vereinen. In fast jeder Rede wurde das durch den Krieg und das Massaker der Hamas entstandene Leid angesprochen. Auf dem Rand des Gedenkbrunnens lagen Steckbriefe verteilt - Fotos und Namen der von der Hamas entführten Geiseln. Auf jedem stand eine angezündete Kerze. "Wir zünden die Chanukka-Kerzen an in der Hoffnung, dass es keine Kriege mehr gibt", sagte Irina Katz, die erste Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Freiburg.

Auf dem kompletten Brunnenrand lagen Fotos der entführten israelischen Geiseln. SWR Jasmin Bergmann

Bedeutung von Chanukka

Das Chanukka-Fest wird immer im Dezember gefeiert. Es geht am Freitag zuende. "Chanukka" bedeutet "Einweihung" und wird auch Lichterfest genannt.

Irina Katz, erste Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Freiburg, erklärt, wie wichtig den Jüdinnen und Juden das Chanukka-Fest ist:

Griechische Herrscher haben vor mehr als 2.000 Jahren Land besetzt, in dem Jüdinnen und Juden lebten. Die Griechen machten ihnen das Leben schwer. Eines Tages besiegten jüdische Kämpfer die Griechen und eroberten den Tempel zurück. Bevor sie ihn aber für ihre jüdische Religion benutzen konnten, mussten sie ihn weihen. Dafür wollten sie einen siebenarmigen Leuchter anzünden. Doch die Griechen hatten fast das komplette Öl vernichtet. Nur ein kleines bisschen war noch übrig, das eigentlich für einen Tag gereicht hätte. Doch auf wundersame Weise brannte der Leuchter im Tempel acht Tage lang. Deshalb hat der Chanukka-Leuchter acht Arme.