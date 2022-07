Grüne MdB wird europapolitische Sprecherin ihrer Fraktion

Die Freiburger Bundestagsabgeordnete der Grünen, Chantal Kopf, ist zur vorübergehend neuen europapolitischen Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion gewählt worden. Der bisherige Sprecher wechselt in den parlamentarischen Afghanistan-Untersuchungsausschuss. Chantal Kopf will sich dafür engagieren, dass die Handlungsfähigkeit und Souveränität der EU gerade in strategisch wichtigen Bereichen wie der Energiepolitik, aber auch im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausgebaut wird. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sei es besonders bedeutsam, dass die Europäerinnen und Europäer in der Lage sind, eigenständig über ihre Zukunft zu entscheiden, so die Freiburger Bundestagsabgeordnete.