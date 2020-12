Die Vorbereitung der Frankreich Ausstellung hat mehr als zwei Jahre gedauert. Der Lockdown hat alles zunichte gemacht. Doch das Centre Culturel will die Bilder unbedingt zeigen.

Stets außergewöhnliche Orte. Eingefangen von Telemach Wiesinger in Frankreich. Reisen, bei denen der Fotograf auf verwirrende Perspektiven stieß und teils absurden Objekten begegnete. "Selten zeigt die Wolke direkt auf den Malerpinsel. Überhaupt befinden sich selten Malerpinsel in dieser Art in der Landschaft", scherzt der Fotokünstler.



Arbeiten aus vier Jahrzehnten sind in der Ausstellung des Centre Culturel in Freiburg zu erleben. Schriftzeichen in der Landschaft und HäuserWände mit Reklame-Botschaften - die haben Telemach Wiesinger schon als Kind mit Kamera magisch angezogen. Menschen sind eher selten. Ihnen nahe zu kommen, dazu fehlte anfangs der Mut.

Wegen Corona bleiben Wiesingers Arbeiten der Öffentlichkeit derzeit verborgen. Dabei bieten sie selbst für weit gereiste Franzosen unverhoffte Entdeckungen. Florence Dancoisne, Leiterin des Centre Culturel Francais in Freiburg ist beeindruckt: "Dem fallen Sachen ein, die man vielleicht so nicht unbedingt sieht. Er spielt sehr gern mit seiner Perspektive, er hat einige Bilder umgedreht. Also die Kamera dabei umgedreht. Das macht, dass man die Sachen, die man kennt, mit einem ganz neuen Blick sieht."

Die Ausstellung ist eine Zeitreise. Kleidungsstil oder Autos geben Hinweise auf das Jahrzehnt, aus dem die Aufnahme stammt. Wiesingers Zeit in Frankreich ist gespickt mit kleinen Rätseln. Und der Fotograf? Er nimmt es mit Galgenhumor, dass seine Bilder wegen Corona vorerst weiter im Verborgenen bleiben müssen: "Da sollte man nicht so drüber nachdenken. Ich glaub die Bilder halten sich noch eine Weile. Also ich habe sie ausreichend gewässert. Es gibt ja immer die Gefahr, bei ungenügender Fixage, dass alles dann so gelb wird nach einer Weile. Aber nein, die halten noch eine Weile und ich glaube das Virus hält sich nicht so lange."

Fotoausstellung Telemach Wiesinger SWR



Florence Dancoisne, Leiterin Centre Culturel Francais Freiburg, zeigt sich optimistisch und gelassen zugleich, denn, "wir sind schon im Gespräch, dass wir einen neuen Termin finden, damit die Ausstellung wirklich beworben und gesehen werden kann."

Nur - wann das realistisch sein wird, kann derzeit niemand sagen.