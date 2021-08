Vier Wochen vor der Bundestagswahl geht der Wahlkampf in die heiße Phase. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) startete am Sonntag in Offenburg in den Wahlkampf.

Video herunterladen (1,2 MB | MP4) Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ist am Sonntag in seinem Wahlkreis in Offenburg in die heiße Phase des Wahlkampfs seiner Partei für die Bundestagswahl am 26. September eingestiegen. Eine geplante Handbike-Tour mit Wolfgang Schäuble musste wegen schlechten Wetters abgesagt werden. Ähnlich trüb wie der Sommer sehen aktuell auch die Wahlumfragen für die Union aus. Deshalb gelte es jetzt zu kämpfen und die Probleme der Menschen in diesen Zeiten ernst zu nehmen, sagte Schäuble bei der Kundgebung. Nicht umsonst stehe gleich am Anfang des CDU/CSU-Wahlprogramms die Außen-, Sicherheits- und Europapolitik. Dem Regen zum Trotz waren rund einhundert Menschen zu Schäubles Wahlkampfauftakt gekommen.