Carola Horstmann gewinnt 2. Alemannischen Poetry Slam in Titisee

Mit einem einfühlsamen Text über einen alten Mann im Pflegeheim und seine große Liebe setzte sich Carola Horstmann im Finale klar gegen ihre Mitbewerber durch. Das begeisterte Publikum entschied im Kurhaus von Titisee per Applaus. Carola Horstmann lebt in Denzlingen, stammt aus Zell im Wiesental, schreibt seit 20 Jahren Mundarttexte und ist 75 Jahre alt. Bei der Premiere des Alemannischen Poetry Slams, vergangenes Jahr im Kurhaus von Bernau, hatte eine 22-jährige Autorin aus Freiburg gewonnen. Damals waren nur junge Leute zur Teilnahme aufgerufen. In diesem Jahr hatten sich acht Teilnehmer aus ganz Südbaden beworben - aus Freiburg, dem Glottertal, dem Wiesental und aus der Rheinebene.